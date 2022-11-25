拜登批賣半自動武器「病態」誓言推動控槍

一周連續發生兩起重大傷亡的槍擊案，拜登總統24日拜訪麻州消防人員時特別強調會持續推動禁止攻擊性武器。（美聯社）

維吉尼亞州沃爾瑪超市、科羅拉多州科羅拉多泉市性少數(LGBTQ)俱樂部接連發生大規模槍擊 案，拜登 總統24日發表感恩節談話，痛批銷售半自動武器是「病態」，他誓言將持續推動立法，另有所作為禁止攻擊性武器；拜登當天也攜帶至少半打南瓜派到麻州 消防隊，慰問一線救急人員。

帶南瓜派旋風式訪問麻州

拜登帶南瓜派到麻州南塔克特島(Nantucket)消防局，旋風式慰問一線救急人員，面對記者時不禁說，「想到我國還允許買賣半自動武器，真覺得有病；總之就是病態，沒有半點、絲毫除暴安良的價值，這種行為，除了槍械廠商的獲利以外，沒有任何站得住腳的立論。」

紅旗法遭批評 拜登反駁

拜登另反駁有人對「紅旗法律」(red flag)的批評；責難紅旗法的人說，法律在找碴，剝奪人們的槍枝，而沒有取走真正危險之徒的武器；拜登稱這種觀念「荒謬」，他提到德拉瓦州在他已故長子波‧拜登(Beau Biden)協助下，頒布全國第一部紅旗法，造就很大差別。

拜登表示，他將持續推動查禁攻擊性武器，但被詢及他任期走入跛鴨階段，是否還要促使國會對此立法有所進展，拜登表示，自己隨時都想做，會算好能取得多少票，評估可行性。

明年1月初新國會上任，民主黨就喪失國會眾院多數，但還保住參院多數。

向槍擊案受害者家屬致悼

這是維州奇薩皮克市(Chesapeake)22日發生大規模槍擊案以來，拜登首度公開談到案件，另向槍擊案被害人家屬致上弔唁；白宮24日稍晚表示，總統及第一夫人致電科羅拉多州也發生仇恨式槍擊案的Club Q夜店老闆弔唁，重申支持該社區，致力於反擊仇恨及槍枝暴力。

國家廣播公司(NBC)轉播紐約市梅西百貨感恩節大遊行時，拜登夫婦與主播群交談，同時向全國消防員、警察及一線救急人員致謝，說「他們全年無休」。