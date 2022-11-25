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維州沃爾瑪槍案／學者：職場槍案 常是內部人員所犯

記者顏伶如／綜合報導
維州奇薩皮克市(Chesapeake)沃爾瑪超市22日發生槍擊案，槍案現場外有民眾獻花悼念。(美聯社)
維州奇薩皮克市(Chesapeake)沃爾瑪超市22日發生槍擊案，槍案現場外有民眾獻花悼念。(美聯社)

維吉尼亞州奇薩皮克市(Chesapeake)沃爾瑪22日發生的大規模槍擊事件，是近幾年來員工犯下的職場槍擊最新實例。許多企業已推出如何因應現行槍手(active shooter)作案的員工訓練，但專家指出，職場暴力應該如何避免較少受到注意，特別是如何在員工之間找出發生令人憂慮言行的員工，並且即時處理。

職場安全專家及人事主管表示，一般員工通常不知道如何察覺可疑跡象，更重要的是，員工常常不知道如何通報同事的可疑行為，許多員工覺得自己無權通報問題。

明尼蘇達州聖保羅(St. Paul)大都會州立大學(Metropolitan State University)刑事司法教授、非營利組織「暴利研究計畫」(The Violence Project)共同創辦人丹斯里(James Densley)指出：「我們的產業已建立起如何將壞人排除在外的模式，我們也為安全設備投入大量經費，例如加裝金屬探測器、監視器以及聘請武裝保全，但職場槍擊案常常是由能夠進入建築物的內部人員所犯。

至少造成六死六傷的沃爾瑪維州分店槍擊案，在員工休息室開槍的兇嫌是31歲分店領班安德‧賓(Andre Bing)。基層員工發現可疑問題時是否敢出面檢舉，在這起槍擊事件後成為輿論討論焦點。警方指出，賓朝同事開槍後引彈自盡。

沃爾瑪2015年推出如何因應現行槍手作案的電腦訓練計畫，內容包括三大要項：避開危險、保持距離、自我防衛。沃爾瑪德州艾爾帕索(El Paso)分店2019年發生槍手擊斃22人的慘案之後，沃爾瑪停售某些彈藥，並要求消費者不要再攜槍入店。沃爾瑪如今只販賣打獵用的來福槍及獵槍彈藥。

丹斯里說，雇主應該為員工開闢申訴同事言行暴力疑慮的暢通管道，包括成立匿名申訴專線。他說，企業經常把注意焦點放在顯而易見的異常狀況，但其實應該注意員工當中是否有微妙的變化，例如情緒顯得越來越憤怒、無故曠職等。他表示，經理應該跟出現狀況的員工好好溝通，設法讓員工接受輔導或者定期查看。

沃爾瑪 槍擊 維吉尼亞州

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