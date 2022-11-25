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維州沃爾瑪槍案／目擊者：槍手鎖定目標 對倒地者補槍

編譯潘勛／綜合24日電
維州奇薩皮克市(Chesapeake)沃爾瑪超市22日槍擊案，兇手安德‧賓似乎鎖定目標殺人。圖為受害者親人24日前往槍案現場獻花紀念。(美聯社)
維州奇薩皮克市(Chesapeake)沃爾瑪超市22日槍擊案，兇手安德‧賓似乎鎖定目標殺人。圖為受害者親人24日前往槍案現場獻花紀念。(美聯社)

目擊者表示，維州奇薩皮克市(Chesapeake)沃爾瑪超市22日槍擊案，兇手安德‧賓(Andre Bing)似乎鎖定目標殺人，而且還對已中槍、似已喪命的被害人補槍；警方從兇手手機中找到一篇自白，他在上面抱怨工作狀況改變，另稱同事欺凌他。

美聯社24日報導，目擊者潔西卡‧威爾裘斯基(Jessica Wilczewski)表示，槍擊發生時她在現場，同事們聚在休息室準備開始大夜班，店經理安德‧賓闖進來持手槍射擊；雖有另名目擊者描述兇手瘋狂開槍，但威爾裘斯基認為依她看來，兇手挑好特定人等。

威爾裘斯基表示，按安德‧賓行凶的方式，看來像在打獵，他看著同事的臉，開槍殺人，那種方式是挑好下手目標；她看到安德‧賓向倒地的人補槍，依她所見，他想確保要殺的人活不下去。

威爾裘斯基說，她到超市上班才五天，不曉得安德‧賓跟誰交朋友、跟誰有過節，因為她是新員工，他才饒她一命；槍擊開始，坐她身旁的一名同事把她拉到桌下躲藏，安德‧賓一度叫她由桌下出來，瞧見她是誰，然後對她說，「潔西，回家去吧」，自己才慢慢起身，再逃離超市。

警方還在釐清行凶動機；有些安德‧賓的前同事說，他這位經理就算不能說很凶，也很霸道，一度坦承自己「脾氣有問題」，但他也會說笑，能克服一般的上班壓力。

每日郵報報導，警方在賓電話上找到一篇自白，上頭寫著最近職務狀況有變，讓他很不高興，有些同事騷擾他，讓他很生氣；那篇行凶前自白尚未公開，上頭寫著店裡的同事在騷擾他。

安德‧賓的一位鄰居表示，兇手離家去超市濫殺時，沉默不語；另位鄰居也透露，兇手經常與他的上司吵架，抱怨周末日還得上班。

警方公布，這位「沉默槍手」列了一串他想殺的人，最後殺害甘博(Lorenzo Gamble)、潘多頓(Brian Pendleton)、凱莉‧派爾(Kellie Pyle)、布列文斯(Randall Blevins)及蒂妮卡‧強森(Tyneka Johnson)。

安德‧賓另殺害一名16歲少年，因為未成年，姓名不得公布；一位住在安德‧賓隔壁的鄰居表示，他當天出門上晚班時一語不發。

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