維州沃爾瑪槍擊7死6傷 超市經理濫射後自盡

維州沃爾瑪超市發生致命槍擊案7人死亡，至少6人受傷。(美聯社)

維州 奇薩皮克市(Chesapeake)的沃爾瑪 超市22日晚發生致命槍擊 案，警方23日上午證實包括兇嫌在內共有七人死亡，至少六人受傷；警方表示，兇嫌為該超市的一名經理，在行凶後自殺，作案動機不明，目擊者稱他在開槍過程中一句話也沒說。

任12年經理 警搜索住處

這是美國不到四天內發生的第二起大規模槍擊案。案發的沃爾瑪超市位於奇薩皮克市山姆圓環(Sam’s Circle)1521號。一名消費者表示，因感恩節假期將近，22日晚超市內比平時繁忙；該市警長索勒斯基(Mark Solesky)稱，兇嫌為該超市的一名經理，作案動機不明，警方已搜索其住宅，沃爾瑪超市確認兇嫌為安德．賓(Andre Bing)，他從2010年開始擔任經理。

不發一語 突對同事開槍

維州沃爾瑪槍案兇嫌安德．賓是該公司經理，在槍殺同事後也自殺身亡，目前犯案動機還不明確。（Getty Images)

沃爾瑪員工泰勒(Briana Tyler)說，案發前15至20名值夜班的職員像往常一樣聚集在休息室，準備換班並討論工作計畫，就在此時，經理突然轉身對同事們開槍，「好多人倒在地上，槍手一句話也沒說。」

泰勒在案發前一晚也與賓安德一起工作，「他開槍時看起來並沒有針對任何人，只是在整個房間內射擊，什麼話都沒說，打到誰好像對他也不重要，他沒有以任何特定的方式看任何人。」

在該超市工作了兩個月的泰勒說，她從未與賓安德有過負面接觸，但曾有人告訴她，安德．賓是一位「值得注意的經理」，也會為彰顯自己的權力而挑剔員工。

該慘案造成七人死亡，至少六人受傷，其中一人傷勢嚴重；警員柯辛斯基(Leo Kosinkski)表示，警方到場後發現兇嫌已自殺，警方在休息室發現包括兇嫌在內的三具屍體，另一名遇難者倒在超市門口，另三人在送醫後不治。

奇薩皮克市是維州第二大城市，位於沿海的Norfolk市和維吉尼亞海灘市(Virginia Beach)的旁邊；市長威斯特(Rick West)23日在推特表示，「暴力慘案實在令人絕望、震驚，奇薩皮克市向來是一個聯繫很緊密的社區。」

女聞母在現場 嚇到發抖

維州民眾吉芙瑞(Joetta Jeffery)說，案發當晚她母親在該超市買火雞，「收到母親的短信後我的眼淚忍不住，整個人都在發抖」，所幸母親沒有受傷，但此事給母女都留下揮之不去的陰影。

兄弟遇害 傷男醫院痛哭

一名受傷男子在得知兄弟去世後在醫院痛哭，該超市58歲的前員工伯格斯(Camille Buggs)也在案發後密切關注前同事們的情況，「從未想過這樣的悲劇會發生在我們社區。」

楊京悼罹難者 譴責暴力

維州州長楊京(Glenn Youngkin)透過推文悼念遇難民眾，稱「維州不會給暴力留任何餘地」，他也命令政府大樓降半旗至27日晚。當天拜登總統致電楊京，表示聯邦政府願提供必要的協助；他並再度呼籲國會支持控槍。

不到一周前，科羅拉多州同志俱樂部(gay nightclub)也發生致命槍擊案，造成五人死亡，17人受傷；維州的聯邦參議員華諾(Mark Warner)表示，「已經受夠了各種大規模的槍擊案件。」維州州參議員盧卡斯(Louise Lucas)則說，美國最近一起大規模槍擊案竟發生在他的選區，令人心碎。

今年已40起大型凶殺案

美聯社(AP)、USA Today和東北大學(Northeastern University)從2006年開始統計每年發生的大型凶殺案，數據顯示，今年尤為嚴重，截至目前全美已有40起大型凶殺案，僅次於2019年的45起；該數據庫將至少造成四人死亡(不包括兇嫌)的案件定義為大規模凶殺案。