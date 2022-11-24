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科州同志夜店槍手視訊出庭「滿臉傷」不准交保

記者胡玉立／綜合報導
嫌犯奧卓奇被捕後的刑事照，顯示他被現場見義勇為的顧客打到變形，阻止他再開槍。(Getty Images)
嫌犯奧卓奇被捕後的刑事照，顯示他被現場見義勇為的顧客打到變形，阻止他再開槍。(Getty Images)

科羅拉多州科羅拉多泉市(Colorado Springs)Club Q同志夜店5死17傷槍擊案，22歲嫌犯奧卓奇(Anderson Lee Aldrich)23日首次出庭，被勒令不得保釋，可能面臨謀殺和仇恨犯罪指控，全案動機仍在調查中。

奧卓奇以視訊在監獄短暫出庭時，臉部明顯受傷，幾乎癱在椅子上，答復法官問話時口齒不清，需辯護律師提示。當局指出，奧卓奇19日晚持半自動步槍濫射數分鐘後，被兩名夜店顧客毆打壓制在地。目擊者聲稱，奧卓奇開槍射殺時「沒有猶豫」。

法庭文件稱奧卓奇為「Mx.奧卓奇」，律師附註奧卓奇不是二元性別，代詞使用「他們」。檢察官艾倫(Michael Allen)在記者會上表示，嫌犯性別狀況不會改變案件任何內容，奧卓奇「生理上有能力」接受指控。下次聽證訂於12月6日。

嫌犯奧卓奇被捕後23日首次庭訊，顯示穿著橙色囚衣的他被現場見義勇為的顧客打到變形...
嫌犯奧卓奇被捕後23日首次庭訊，顯示穿著橙色囚衣的他被現場見義勇為的顧客打到變形，坐在輪椅，站不起來。(路透)

槍案受傷的17人中，有11人仍在醫院接受治療。其中，現年63歲的夜店主顧桑德斯 (Ed Sanders)以視頻表示，夜店名聲讓它成為目標；他說：「我認為此事凸顯了一個事實，那就是LGBT人群需要被愛。我是倖存者；我不會被一個有病的人拖著走。」

目擊者凡賽克(Deanne VanScyoc) 向美聯社表示，當槍手進入夜店、在午夜前發出第一聲槍響時，她倒臥在球桌後方地板並撥打了911。槍手轉身朝酒吧開槍後，快速連開三槍，然後是一連串槍聲。在音樂和閃爍燈光下，凡賽克看到身穿防彈衣的槍手持槍朝舞池走去，「沒有猶豫」。

另一位傷者斯勞 (James Slaugh) 在病床受訪表示，槍案發生時，他正準備離開夜店，「我們突然聽到呯、呯、呯的聲音，我一轉身，手臂就中了一槍。」他看著周圍的人倒下，他男友腿部中彈，妹妹身上有13處槍傷但逃過死劫。斯勞說，槍擊案最可怕的地方是：不知道槍手是否會再次開火。

華盛頓郵報報導，奧卓奇原名尼可拉斯·布林克(Nicholas Brink)，2016年向德州貝克沙郡(Bexar County)法院訴願申請改名。法院文件顯示：「未成年當事人為保護自己及未來不受生父及其犯罪紀錄牽連；其生父已多年未與未成年當事人聯繫。」改名申請書由奧卓奇當時的法定監護人、他的祖父母代為提出，他父母都簽署宣誓書同意改名。華郵指出，在奧卓奇申請改名之前數月，曾多次遭到網路指名霸凌。

州和聯邦法院紀錄顯示，奧卓奇的父親亞倫·布林克 (Aaron Brink) 是綜合格鬥家和色情表演者，有許多犯罪歷史，包括在奧卓奇出生前後毆打其母親勞拉．沃佩爾 (Laura Voepel) 。勞拉．沃佩爾的父親是加州議會即將卸任的議員蘭迪·沃佩爾 (Randy Voepel)。

槍擊 加州 華郵

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