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零售超商大規模槍案 今年36起、奪217人命

編譯潘勛／綜合23日電
維州奇薩皮克市警方23日天亮後在沃爾瑪超市現場辦案。(Getty Images)
維州奇薩皮克市警方23日天亮後在沃爾瑪超市現場辦案。(Getty Images)

維州奇薩皮克市(Chesapeake)沃爾瑪超市22日晚發生開槍濫殺案，按統計已是今年零售超商第36起大規模槍擊案，奪走217條人命，227人以上受傷，僅少於2019及2021年，是零售超商發生槍案的史上第三高

「The Conversation」網站23日刊出明尼蘇達州哈姆林大學(Hamline University)姬莉安‧彼得森(Jillian Peterson)及都市州立大學(Metropolitan State University)丹斯利(James Densley) 兩位刑事司法學教授的專文，認為過去十年間，4人或以上被害的大規模槍擊案變得愈發頻繁，以至平均每年發生約七起這類事件。

彼得森及丹斯利指出，大規模槍擊案往往密集發生，有研究指出槍擊案的「傳染力」平均達13天，會引發其他後續槍擊案。兩位學者對大規模槍擊案的定義排除兇手因粗淺的原因如販毒或幫派而犯案，因此估計值比其他單位來得少。

彼得森及丹斯利表示，零售超商槍擊案在南部、西部各州最常見，其中三分之二發生在城市區；除一女與男友共同開槍之外，其他槍手都是男性。

這類有登記的槍擊案的兇手56%是白人，25%為非裔；年齡層分布很廣，由18歲到70歲都有，但六成年紀在二十幾歲；他們鎖定槍殺的人當中，約十分之一是零售業的員工。

但紐約時報指出，大規模槍擊案的定義，官方沒有共識，讓政府、非營利組織及新聞機構想統計這類事件變得很棘手。

紐時指出，今年迄今死傷最慘重的大規模槍擊案是5月24日德州烏瓦德(Uvalde)鎮小學慘案，共有19名學生、兩名教師遇害；該案發生前十天，紐約州水牛城一家超市才發生十人被槍殺事件。

非營利組織「槍枝暴力檔案庫」(The Gun Violence Archive)使用警方報告、新聞報導等其他公共消息來源，指出今年到11月中旬至少發生606起大規模槍擊案，案件中至少四人傷亡。

槍枝暴力檔案庫指出，2021年在案的大規模槍擊案692起，其中28起有四人及更多人喪生。

槍擊 超商 三高

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