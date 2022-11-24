零售實體店暴力犯罪變多…沃爾瑪8年6起槍案 緊縮售槍

維州奇薩皮克市警方23日天亮後在沃爾瑪超市現場辦案。(Getty Images)

沃爾瑪 (Walmart)身為全美規模最大零售商，經常處於槍枝暴力辯論核心。雖然全國各地連鎖分店裡都有賣槍，但隨著過去幾年大規模槍擊 案件頻傳，沃爾瑪對於槍枝銷售開始嚴格限制，包括不再販賣手槍以及AR-15等款式的步槍，並把消費者買槍年齡調高到21歲。

維吉尼亞州奇薩皮克市(Chesapeake)沃爾瑪分店22日晚間驚傳槍擊，槍手為沃爾瑪經理；從2014年以來，沃爾瑪已發生六宗大規模槍擊案。

2019年8月，德州艾爾帕索(El Paso)沃爾瑪分店發生槍擊案，共有23人死亡；這起事件發生後，沃爾瑪要求國會與當時的川普總統加強購槍背景調查，攻擊型武器是否應該全面禁售，成為輿論熱議焦點。沃爾瑪執行長董明倫(Doug McMillon)當時發表聲明表示：「如同以前我們曾經看過的，駭人聽聞事件發生後，過一陣子就不再受到矚目。我們不應該容許狀況重演。國會與行政部門都應該拿出行動。」

維州沃爾瑪發生槍擊造成六人死亡慘劇，社區居民在教堂中點燭光追悼。（Getty Images）

沃爾瑪後來祭出的管控措施包括不再販賣使用於軍事型武器的彈藥，2019年起也呼籲消費者不要公然攜槍進入店內。董明倫當時曾表示，自從艾爾帕索槍擊事件後，某些民眾想要透過公然攜帶進入店內表達對槍枝議題的立場，同時測試沃爾瑪的處理方式，但民眾帶槍上門的方式卻讓店員與顧客感到害怕且出現疑慮。

沃爾瑪企業規模龐大、分布地點廣泛，美國國內就有超過4000家分店，店裡經常發生犯罪事件，包括暴力犯罪在內。疫情期間，某些零售業 者與零售業員工便說，各式各樣的零售業實體商店都有暴力事件變多的趨勢。

沃爾瑪表示，已在某些分店加強安全措施，例如在停車場安裝監視器、購物旺季期間則請警察在下班時間加強巡邏。