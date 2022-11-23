川普又輸了 最高法院裁定稅表要交眾院

聯邦最高院22日裁定前總統川普必須要向眾院遞交個人稅表，這是川普法律官司一大挫敗，等於公開川普稅表，後果難料。(美聯社)

前總統川普 為避免報稅紀錄曝光，以各種方式抗拒國會索取，但最高法院22日駁回川普拒絕向國會提交個人稅表 的申訴，允許眾院 調查委員會取得他的稅務資料，意味著他過去六年的稅表以及川普公司的部分財務紀錄，可能很快會被財政部交給進行調查的眾院委員會。

川普律師並未回覆媒體採訪要求。

最高法院裁決 重擊川普

最高法院簡短的決議文並沒有附帶簽名，也沒有提到是否有大法官提出不同意見；不過，最高法院的裁決等於是給了川普一記重擊；川普任內提名三名保守派大法官使得高院生態明顯右傾。

華盛頓特區的聯邦上訴巡迴法院上月拒絕審議下級法院的裁決，認為國會議員有權查閱川普的稅表，上訴法院還拒絕川普律師在高院審議前不公布稅表的請求。

眾院歲出入委員會主席、民主黨籍麻州聯邦眾議員尼爾，他自2019年川普仍在白宮時，便開始向國稅局索取川普報稅資料，終於成功。(美聯社)

最高法院這項裁決代表著財政部可能很快就會交出川普六年稅表給國會。從2019年以來，民主黨籍國會議員便開始索取川普稅務資料。民主黨籍麻州聯邦眾議員尼爾(Richard E. Neal)是以眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)主席的身分索取川普稅表。

稅表是否公開 尚無定案

尼爾22日發表聲明說，調查小組如今終於可以展開「過去三年半以來一直希望進行的監督」。

不過，尼爾並未說明該委員會是否會公布川普稅表。一名委員會助理匿名受訪時說，是否公布川普稅表目前還沒有定案，要等到委員會成員收到資料之後才能決定。

川普稅表的爭議是司法系統獨一無二的訴訟，因為他違反現代總統候選人的傳統，拒絕公布個人稅表，民主黨2019年奪回眾院控制權後，開始與川普展開司法較量。川普的律師表示，准許向眾院委員會提供稅表是破壞三權分立，將使總統易於受到立法部門政敵的無度索求。

川普拖延戰術 抗拒3年半

川普面臨各種監督、調查時，經常使出漫長的興訟策略做為拖延戰術。將近四年的期間裡，川普的防堵手段與訴訟策略，對於避免國會取得稅表頗有效果，但卻在最後關頭破功。共和黨在這次期中選舉取得眾院多數席次，明年1月新會期展開之後，共和黨主導之下的眾院勢必取消追討川普稅表的行動。

川普辯護律師團先前主張，最高法院應該延長下級聯邦法院的禁止令，避免財政部交出川普稅務資料，好讓川普陣營有更多時間準備訴訟。

眾院法務長(House General Counsel)萊特爾(Douglas N. Letter)則在本月稍早的聲明書中要求最高法院避免介入，理由是新一屆國會即將展開，若再耽擱將讓眾院歲出入委員會以及全體眾院沒有充裕時間可以完成立法工作。

保守派居多 仍和川唱反調

保守派大法官居多數的情況下，最高法院卻在幾次裁決中與川普唱反調，包括駁回川普陣營挑戰2020年大選結果的訴訟等。