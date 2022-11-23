大麻黑市猖獗 奴工是人口販賣受害者 NBC：有中國黑幫介入

奧克拉荷馬州警方22日表示在奧克拉荷馬市西北約55哩的漢尼塞鎮西邊一處10英畝土地上，發現三男一女遭「行刑式處決」，四人皆為中國公民。警方在現場刑事鑑定。(美聯社)

全美各州當中已有三分之二通過大麻合法化 ，許多民眾可能以為，獲准合法使用的大麻應該都是合法生產。國家廣播公司(NBC)記者索布羅夫(Jacob Soboroff)在今年9月播出的報導中，透過調查採訪發現，大麻黑市蓬勃發展，受到大麻產業剝削的奴工，則是人口販賣的受害者。索布羅夫今年9月對富比世(Forbes)雜誌指出：「警方跟我說已有中國黑幫介入。

索布羅夫表示，如今美國民眾吸食的大麻，可能是受到監禁的人口販賣受害者所培植生產的，「這些人就是國土安全部定義的現代奴隸(modern day slaves)。」

奴工來自紐約 住拖車沙漠種大麻

索布羅夫在特別報導「大麻的俘虜」(Captives of Cannabis)採訪過程當中，參與了加州 聖伯納汀諾郡(San Bernardino County)郡警特務小組前往加州沙漠地帶黑市大麻農場的一次突擊行動。他回憶說，很難想像真實狀況如何，直到跟著員警進入莫哈維沙漠(Mojave Desert)，目睹數十人住在拖車裡，就在沙漠最中央的溫室裡勞動著。

透過報導可見到這些奴工多是華人 ，而且來自紐約市，他們說是透過一個中文的找工介紹網站，找到這份工作。他們稱原先並不知道工作性質，而且說都還沒有拿到工資。

絕大多數農場工人並不願承認自己是人口販賣的受害者，但有七人向索布羅夫證實自己是受害者。索布羅夫表示，人口販賣是很嚴重的問題，但沒想到竟然滲入了大麻產業。

疫情逼華人尋求高利潤行業

據華人微信上流傳的說法是，疫情大流行以來，很多從事餐館行業、卡車運輸行業、裝修行業的華人老闆和打工者，被大麻種植業的高利潤所吸引，紛紛投身投資到種植大麻業。

全美多州始大麻合法化，締造龐大商機，在大麻非法化的其他州，產生灰色地帶，全美大麻種植業幾乎被華人壟斷，但其中爆發很多外界不知的問題。

富比世報導，警方研判大麻業者使用人口販賣受害者的情形應該頗為普遍，受害者生產的大麻可能出現在全美各地合法開設的大麻商店。

索布羅夫對於人口販賣與大麻製造之間關係的報導，最初是在國家廣播公司晚間新聞(Nightly News)時段以獨家報導形式分上下集播出，後來則在國家廣播公司影音串流平台推出長篇報導。