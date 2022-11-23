邊境亂象…麥卡錫籲國安部長下台 否則明年啟動彈劾

有望成為明年新一屆國會眾院議長的共和黨國會眾員麥卡錫(右)，要國安部長梅奧卡斯辭職下台，為邊界亂象擔責。(美聯社)

可望於明年1月出任眾院 議長的眾院共和黨 領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)22日在德州艾爾帕索(El Paso)記者會上說，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)對於美墨邊境問題處理不當，應該請辭下台，否則明年眾院共和黨團將啟動彈劾 。

麥卡錫指出：「如果梅奧卡斯部長不辭職，眾院共和黨團就會調查每一道命令、每一項行動以及每一次失敗，然後決定要不要啟動彈劾程序。」

麥卡錫表示，梅奧卡斯應該主動請辭的原因包括，曾對國會指稱邊境問題已獲得控制、非法入境人數創下新高以及終止前總統川普任內推出的「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策。

有望成為明年新一屆國會眾院議長的共和黨國會眾員麥卡錫15日記者會表示要對拜登政府施政，展開聽證調查。(美聯社)

麥卡錫在記者會上說：「由於梅奧卡斯部長怠忽職守，我們國家恐怕永遠無法復原。」這段談話是麥卡錫到目前為止對梅奧卡斯最強烈的批評，但未保證一定啟動彈劾。

57歲的麥卡錫為加州聯邦眾議員，目前是眾院少數黨領袖。共和黨在這次期中選舉贏得眾院多數席次，麥卡錫15日獲得眾院共和黨會議(House Republican Conference)提名角逐新一屆國會的眾院議長。麥卡錫面臨黨內極右派保守陣線挑戰，要求應該以更積極手段對拜登總統及拜登政府官員展開彈劾攻勢。

極右派陣線「眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)前任主席畢格斯(Andy Biggs)便對麥卡錫爭取眾院議長寶座提出挑戰，理由是麥卡錫並未承諾一定會彈劾梅奧卡斯。畢格斯先前曾在國會提案彈劾梅奧卡斯。在眾院共和黨會議議長提名人選的秘密投票中，畢格斯獲得31票，麥卡錫得到188票。

明年1月3日全體眾議員表決時，麥卡錫必須取得多數票，才能當上議長。共和黨在這次期中選舉僅以些微席次領先民主黨，議長人選表決時共和黨只有少數幾席的跑票空間。包括畢格斯在內的幾名共和黨籍眾議員已經放話表示，不願意投票給麥卡錫。