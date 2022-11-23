憂無證移民湧邊界 15州緊急聲請維持「防疫移民禁令 」

圖為本月16日自美國被送回到墨西哥境內的一家教堂收容所的無證移民，前途未知。(Getty Images)

全國15個州的檢察長21日連夜提出緊急動議，要求推遲執行聯邦地區法官15日的裁決，認為應繼續維持以防疫 為由的移民 禁令，和將申請庇護的無證移民迅速驅逐出境。

哥倫比亞特區聯邦地區法官沙利文(Emmet Sullivan)15日裁決，疫情 爆發初期推出的移民禁令控制不了疫情擴散，部分人被遣返後將面臨更大危險，因此禁令已失去繼續存在的基礎。沙利文的裁決定12月21日生效，15個州認為，這是為無證客申請庇護鋪平道路，將導致大批無證移民湧入邊界。

圖為本月16日自美國被送回到墨西哥境內的一家教堂收容所的無證移民，前途未知。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)決定放寬疫情管制後，拜登政府曾表示準備取消防疫限制的移民禁令。24個共和黨州提出訴訟後，路易斯安納州西區聯邦地區法官5月裁決維持禁令，認為取消將對各州造成嚴重傷害和擾亂邊界。

15個州包括亞利桑納、路易斯安納、阿拉巴馬、阿拉斯加、堪薩斯、肯塔基、密西西比、內布拉斯加、俄亥俄、奧克拉荷馬、南卡羅來納、德州、維吉尼亞、西維吉尼亞和懷俄明州，其中14個是共和黨州。

15州的動議指出，聯邦政府基本放棄了防疫移民禁令，因此他們要自力救濟進行干預，對沙利文的裁決提出上訴。15個州的行動表明，共和黨人準備聚焦和重新推動邊界安全議題，包括防疫移民禁令。

有望成為眾院新議長的麥卡錫(Kevin McCarthy)表示，邊界安全是他的優先議題之一，加強邊界控制將是他的優先提案之一。

動議指出，即使不在邊界地區的州，也會受到取消防疫移民禁令的影響，「無論移民去往哪些地方，都會給非自願收容他們的州造成經濟負擔，而且各州在拒絕接納傳染病群體上擁有主權利益。」

美國公民自由聯盟的律師表示，15個州的干預虛偽，他們過去在本州內就反對防疫限制，防疫移民禁令只是公衛措施，但被這些州誤以為是移民執法。

防疫移民禁令實際上已成為移民執法工具，川普政府2020年3月疫情開始，執行以來，邊界巡邏隊據此驅逐了240萬移民。