奧州大麻農場驚爆血案 4華人遭行刑式槍決

調查人員在命案現場蒐證。(美聯社)

奧克拉荷馬州 警方22日表示，奧克拉荷馬市(Oklahoma City)西北約55哩的漢尼塞鎮(Hennessey)西部一處10英畝土地上，周末期間有三男一女遭到「行刑式處決」，四人皆為中國公民(Chinese citizens)；警方當天稍晚宣布，在佛羅里達州 逮捕了現年46歲的嫌犯華人陳武(Wu Chen，音譯)，將引渡回奧州。

奧克拉荷馬州四屍命案兇嫌陳武在佛州邁阿密灘市落網。 (奧克拉荷馬州調查局推特)

4死1傷 皆為中國公民

奧克拉荷馬州漢尼塞鎮一處大麻農場有四名中國人遭行刑式槍殺，近年傳出不少華人在各州從事大麻種植。 （圖／截自ABC News)

警方在記者會上說，四個遇害人中的三人是男性，一個女性，四人在漢尼塞鎮以西一個10英畝的大麻農場遭到行刑式處決。第五名受害人也是中國公民，因為受傷被送到奧克拉荷馬市的一家醫院救治。

警方表示，由於存在嚴重語言障礙，仍未聯繫到死者和傷者的家屬。

邁阿密公路攔截嫌犯

警方稍早即表示已鎖定一名兇嫌，但因顧及可能危及更多人的性命安全，暫不公布兇嫌身分；但佛羅里達州警方接獲奧克拉荷馬州調查局(OSBI)逮捕通報後，在邁阿密灘地區公路上發現陳武駕駛的車輛，而將他截停逮捕。

OSBI表示，陳武目前被關押在佛州 戴德郡拘留所，正等待引渡回奧克拉荷馬州，將面臨謀殺和意圖殺人等控罪。

兇嫌與受害者疑認識

奧克拉荷馬州調查局警官佛羅倫斯表示，調查人員研判兇嫌與受害者彼此認識。(美聯社)

奧克拉荷馬州調查局警官佛羅倫斯(Stan Florence)表示，調查人員研判兇嫌與受害者彼此認識。

初判非偶發隨機殺人

奧克拉荷馬州調查局22日發布聲明表示，兇嫌對受害者大開殺戒之前，在建築物內停留頗長一段時間；聲明中說：「我們的調查顯示，這不是一起偶發事件。」初步調查顯示，應該不是隨機殺人案。

奧克拉荷馬州州警22日表示，四名死者都是遭到槍殺。四名死者的屍體是在19日晚間被發現，警方到目前為止並未公布死者姓名，全案朝謀殺案偵辦中。