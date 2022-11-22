張忠謀證實 台積電將在美增建二廠 切入3奈米製程

台積電創辦人張忠謀20日透露在亞利桑納州第一期投資是五奈米製程，第二期同在亞州將切入三奈米。（記者許正宏／攝影）

台積電 到美國亞利桑納州投資設立12吋晶圓廠，將於12月6日舉行首批機台設備到廠典禮，台積電創辦人張忠謀將親自出席；張忠謀並表示，三奈米製程也將進入美國。此將是協助美國發展自主高端晶片製程的重要一步。

亞州廠上機典禮邀請拜登 美商長答應出席

目前確定美國商務部長雷蒙多將出席典禮，拜登總統也邀請當中。台灣的國發會主委龔明鑫將以台積電董事身分前來，屆時台美高層官員會在這個場合交流。

泰國主辦的2022年「亞太經濟合作會議（APEC）」19日結束，張忠謀第六度代表蔡英文總統出席。他在返國記者會上證實，他和妻子張淑芬都會參加下月6日的「上機典禮」，就他了解，雷蒙多已答應出席，這個很難得，因為從華府飛到亞利桑納就要六小時，而且當天就要回去。張忠謀說，「也邀請了拜登總統，不知道他會不會來」。據了解，拜登有機會出席。

商務部長雷蒙多已確定下月出席台積電在亞利桑納州的移機典禮。（路透）

台國發會主委龔明鑫獲邀 美台官員將同台

台積電已邀請董事會的所有董事出席，包括國發會主委龔明鑫、台達電董事長海英俊等人都將參加。邀請函是由台積電董事長劉德音及總裁魏哲家兩人聯名發出，其餘董事名單包括創意董事長曾繁城、恩智浦董事長彼得邦菲、台積電前法務長陳國慈等人。

此外，張忠謀指出，台積電在亞利桑納州要開的晶圓廠是五奈米製程，這是美國最先進的製程，台積電在台灣已經有三奈米。媒體追問三奈米製程是否也有可能到美國？張忠謀說，現在有一個計畫差不多敲定，也是在亞利桑納州，「三奈米是phase two（第二階段），五奈米是phase one（第一階段）」。

台積電表示，尚未確定亞州晶圓廠二期的規畫，也無進一步消息。

張忠謀的說法等於是替公司先宣布了在美增建第二廠計畫，並切入三奈米製程，對台積電而言，這也是公司再一次將最先進製程移到美國，響應美國強化半導體製造。

美國二廠最快2025年試產

對美國而言，這將會是美國最先進製程的晶圓廠，但對台積電而言，美國只是另一個先進製程生產據點。從台積電美國第二廠從施工、建造到完成主體廠房再到裝機試產，再到量產，估計最快要到2025年才會進入試產階段，此時台積電位於新竹寶山的二奈米生產據點，已進入量產。

台積最先進製程仍留台灣

因此台積電美國第二廠未來量產，只能說是美國最先進的12吋晶圓廠，但不是全球最先進的12吋晶圓製造廠，最先進仍在台灣，因台灣將先後推進至二奈米，進而推進到1.4奈米和一奈米，而且不論美國廠第一期月產能兩萬片，未來配合三奈米完成推升至月產四萬到五萬片，都只占台積電整體先進製程產能一小部分。

台積電在美國的三奈米投資計畫，將是台積電美國廠第二期布局。第一期投資總額120億美元，切入五奈米製程投資，依時程預定明年第二季裝機、明年下半年試產，2024年下半年正式量產。

稍早傳出台積電三奈米製程已獲蘋果 包廠，從台積電的客戶結構看，目前率先採用的僅有蘋果和英特爾兩家客戶，雖然包括高通、聯發科等也評估導入，但目前台積電在亞州第一期五奈米製程，主要是配合賽靈思等將用於戰鬥機等軍事用途的晶片率先移回美國生產，未來恐沒有太多產能替蘋果晶片代工。蘋果向來都採用良率完善的先進製程，未來三奈米製程將有機會幫蘋果代工生產晶片。