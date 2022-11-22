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拜習會前夕 習近平特派智囊團密會華爾街「老朋友」

編譯孫梁／綜合21日電
媒體報導，拜習會前夕，中國國家主席習近平特別派遣高級智囊代表團赴美，與華爾街的中國「老朋友」、97歲保險界大亨格林伯格密會。(美聯社)
媒體報導，拜習會前夕，中國國家主席習近平特別派遣高級智囊代表團赴美，與華爾街的中國「老朋友」、97歲保險界大亨格林伯格密會。(美聯社)

華爾街日報21日報導，舉世矚目的拜習會舉行前夕，中國國家主席習近平特別派了一個高級智囊代表團訪問紐約，與華爾街的中國「老朋友」密會，顯示習近平在準備兩國更激烈競爭的同時，試圖穩定雙方關係，透過華爾街的「老朋友」來加強與美國的溝通。

北京向華盛頓示意 防中美關係繼續惡化

知情者說，習近平批准高級代表團訪美是向華盛頓發出的信號，要防止雙方關係脫軌和找到溝通渠道。

97歲格林伯格 曾獲習授予友誼勳章

代表團在紐約會見與中國長期成功交往的97歲保險界大亨格林伯格(Maurice "Hank”Greenberg)，他是二戰老兵和共和黨重要金主，曾任保險巨頭美國國際集團(AIG)的執行長，1990年代遊說柯林頓政府幫助中國加入世貿組織，中國2018年慶祝改革開放40周年之際，習近平更授予他友誼勳章，格林伯格是獲此殊榮的十位外國人之一。

高級代表團訪問美國是習近平在20大後批准的，華爾街日報引述知情者報導，美國接待方提前通報了白宮國家安全會議和其他政府機構。

雖然北京和華盛頓都表示願意至少防止兩國關係進一步惡化，但雙方的互不信任度仍高，涉及台灣的緊張局勢和美國對中國的高科技限制成為焦點，習近平和拜登都推出試圖遏制對方勢力與影響力擴張的政策。

歐巴馬政府的中國事務官員、亞洲協會政策研究所副所長羅素(Daniel Russel)說：「為了準備與美國更激烈的競爭，習近平尋求在一定程度上穩定兩國關係。由於雙方各層級的接觸都陷於停頓，任何直接對話都是有價值的。」

格林伯格投書將成立與中對話小組 引起習興趣

格林伯格反對與中國脫鉤，他7月在華爾街日報發表文章，說將成立商界和政策高級小組，以幫助恢復雙邊對話；中國駐美大使秦剛看到文章後向國內報告，習近平隨後批准成立一個與格林伯格機構類似的小組，由外交學會牽頭，成員包括前駐美大使崔天凱、前商務部長陳德銘和前發改委副主任寧吉喆。

美方成員包括格林伯格、Conti集團執行長佛里堡(Paul Fribourg)、民主黨籍前國會參議員李伯曼(Joe Lieberman)，以及兩位美國駐中國大使鮑卡斯(Max Baucus)和布蘭斯塔德(Terry Branstad)。

中國代表團由外交學會會長王超率領，他提議雙方下一輪會談明年在中國舉行。

與會的退役上將穆倫(Mike Mullen)表示，他和美方其他成員都擔憂兩國關係直線下降，中方也有同感，「我們處於危險時刻，作為世界兩強，我們要扭轉這一局面。」

習近平 華爾街 北京

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