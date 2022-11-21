哈利法克斯國際安全論壇 國會跨黨派參加 傳達民主安全

倍受重視的年度哈利法克斯國際安全論壇，19日至21日在加拿大舉行三天會議，各國軍事國際重要官員與學者出席。(美聯社)

參院 軍事委員會(Senate Armed Services Committee)與參院外交關係委員會(Senate Foreign Relations Committee)資深成員民主黨 籍新罕布夏州聯邦參議員 夏亨(Jeanne Shaheen)，與另一位參院外交關係委員會成員民主黨籍愛達荷州聯邦參議員里契(Jim Risch)，19日共同率領跨黨派國會代表團出席哈利法克斯國際安全論壇(Halifax International Security Forum)記者會。

Politico新聞網站報導，這是期中選舉過後跨黨派國會議員首度出國訪問，國會議員在會議期間向美國盟友表示，期中選舉結果證明美國民主是安全的。

夏亨受訪時說：「就在我們看著俄烏戰爭，支持世界各地民主國家的同時，真正重要的是美國要能成為其他國家的民主榜樣。」夏亨表示，在這次期中選舉裡，許多最極端立場的候選人紛紛落敗，「這是一個好跡象。對民主來說，這是好的跡象」。

美國國防部長奧斯丁(左)與加拿大防長阿南德在出席哈利法克斯國際安全論壇時，舉行雙邊會談。(美聯社)

跨黨派國會代表團成員包括民主黨籍紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)、民主黨籍德拉瓦州聯邦參議員昆斯(Chris Coons)、共和黨籍南達科他州聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)、民主黨籍內華達州聯邦參議員羅森(Jacky Rosen)、共和黨籍德州聯邦眾議員麥考爾(Michael McCaul)、民主黨籍科羅拉多州聯邦眾議員柯羅(Jason Crow)、民主黨籍加州聯邦眾議員賈可布斯(Sara Jacobs)。

參加哈利法克斯國際安全論壇期間，國會代表團成員和各國領袖討論了國家安全、全球安全面臨的挑戰。並在全體會議中率領並參與討論美國在國際社會的領導地位及與盟邦之間的合作，以因應各種不同的安全挑戰，例如俄羅斯侵略烏克蘭、歐洲能源安全、中國崛起以及世界各地的婦女、和平及安全問題。

身為參院外交關係委員會歐洲及區域安全合作小組委員會(Subcommittee on Europe and Regional Security Cooperation)主席、參院北約觀察員小組(Senate NATO Observer Group)共同主席的夏亨指出，非常榮幸率領跨黨派代表團參加哈利法克斯國際安全論壇，此行是歷年來美國代表團規模最大的一次，「我們彼此之間政策不同，各自將如何解決國家安全挑戰，外界了解有限。不管是在烏克蘭與夥伴站在一起，或是面對中國的惡意行為與勢力擴張，我們外交政策的優先要務就是尋找彼此之間的共同點，在這次論壇中，我們也已清楚表明，我們保證會說到做到」。