共和黨群雄競逐2024…會不會又讓川普初選出線？
民主黨籍聯邦參議員彼得斯(Gary Peters，密西根州)稱，所屬政黨期中選舉奪下參院多數是「歷史性」的；外界認為，這與前總統川普愈發成為「票房毒藥」有關，但是周末在拉斯維加斯舉行的「共和黨猶太聯盟」(Republican Jewish Coalition，RJC)年度大會上，卻大有重蹈2016年覆轍之勢，營造川普2024年捲土重來的氛圍。
美聯社報導，在周末的RJC大會上，包括剛連任成功的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)等超過10名共和黨人在上台演說時，傳達出全國性的藍圖，志在入主白宮的涵意甚濃；此外，儘管這些共和黨人的細節各不相同，但是都在傳達川普並非「無懈可擊」且「理應遭到挑戰」的訊息。
來源：RJCHQ
但是這種氛圍，卻與2015年川普投入共和黨初選競選後的軌跡「令人驚駭地」如出一轍；事實上，川普在前三場黨內初選中，得票率始終沒有超過35%，卻因為當時有多達16人競逐，其中除川普外，七名雄心勃勃的競逐者瓜分絕大多數剩餘選票，讓川普成功出線。
創造「讓川普獲勝」環境？
前新罕布夏州共和黨主席珍妮佛·赫恩(Jennifer Horn)就表示，他們正在創造「讓川普獲勝」所需的環境。
身兼民主黨參院競選委員會(Democratic Senatorial Campaign Committee)主席的彼得斯近日接受國家廣播公司(NBC)訪問時則說，選民對執政黨不留情的歷史法則，以及當前高通膨的環境，都讓民主黨奪下參院多數是「歷史性」的事件，「毫無疑問地，川普就是刺激民主黨得票率的因素」。
彼得斯表示，除非共和黨人拒絕一位激勵暴動分子闖入國會大廈的前總統，不然若讓川普在2024年出線，或是繼續走川普主義風格，而非擁戴傳統保守主義價值觀，則「肯定會出問題」，共和黨將為此付出代價。
參與RJC大會的共和黨捐助者萊文(Eric Levine)也表示，他不希望黨內初選最終有超過三人出線，「如果川普變成共和黨的招牌人物，那這個黨將被摧毀」。
川普依然有相當魅力，在透過視訊於RJC大會發表講話時，談到將以色列大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷時，全場一片歡呼；但當他談及選舉舞弊陰謀論時，全場顯得安靜得多。
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