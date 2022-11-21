共和黨群雄競逐2024…會不會又讓川普初選出線？

共和黨猶太聯盟年度大會上，已率先宣布參加2024年共和黨總統初選的前總統川普19日透過視訊與會。(美聯社)

民主黨 籍聯邦參議員彼得斯(Gary Peters，密西根州)稱，所屬政黨期中選舉奪下參院多數是「歷史性」的；外界認為，這與前總統川普 愈發成為「票房毒藥」有關，但是周末在拉斯維加斯舉行的「共和黨 猶太聯盟」(Republican Jewish Coalition，RJC)年度大會上，卻大有重蹈2016年覆轍之勢，營造川普2024年捲土重來的氛圍。

被視為有能力與前總統川普在黨內角逐爭取提名的佛州州長德桑提斯19日出席共和黨猶太聯盟年度大會。(美聯社)

美聯社報導，在周末的RJC大會上，包括剛連任成功的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)等超過10名共和黨人在上台演說時，傳達出全國性的藍圖，志在入主白宮的涵意甚濃；此外，儘管這些共和黨人的細節各不相同，但是都在傳達川普並非「無懈可擊」且「理應遭到挑戰」的訊息。

來源：RJCHQ

但是這種氛圍，卻與2015年川普投入共和黨初選競選後的軌跡「令人驚駭地」如出一轍；事實上，川普在前三場黨內初選中，得票率始終沒有超過35%，卻因為當時有多達16人競逐，其中除川普外，七名雄心勃勃的競逐者瓜分絕大多數剩餘選票，讓川普成功出線。

創造「讓川普獲勝」環境？

前新罕布夏州共和黨主席珍妮佛·赫恩(Jennifer Horn)就表示，他們正在創造「讓川普獲勝」所需的環境。

身兼民主黨參院競選委員會(Democratic Senatorial Campaign Committee)主席的彼得斯近日接受國家廣播公司(NBC)訪問時則說，選民對執政黨不留情的歷史法則，以及當前高通膨的環境，都讓民主黨奪下參院多數是「歷史性」的事件，「毫無疑問地，川普就是刺激民主黨得票率的因素」。

彼得斯表示，除非共和黨人拒絕一位激勵暴動分子闖入國會大廈的前總統，不然若讓川普在2024年出線，或是繼續走川普主義風格，而非擁戴傳統保守主義價值觀，則「肯定會出問題」，共和黨將為此付出代價。

參與RJC大會的共和黨捐助者萊文(Eric Levine)也表示，他不希望黨內初選最終有超過三人出線，「如果川普變成共和黨的招牌人物，那這個黨將被摧毀」。

川普依然有相當魅力，在透過視訊於RJC大會發表講話時，談到將以色列大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷時，全場一片歡呼；但當他談及選舉舞弊陰謀論時，全場顯得安靜得多。

德州聯邦參議員克魯茲19日出席共和黨猶太聯盟年度大會。(美聯社)

南卡州的非裔聯邦參議員史考特19日參加共和黨猶太聯盟年度大會，被認有意參加總統初選。(美聯社)