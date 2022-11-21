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川普失寵？紐郵頭版漫畫嘲諷 梅鐸集團傳不再力挺

編譯柯立偉／綜合20日電
梅鐸新聞集團旗下的「紐約郵報」向來挺川普，但期中選舉後在封面嘲笑川普失利。(取自臉書)
梅鐸新聞集團旗下的「紐約郵報」向來挺川普，但期中選舉後在封面嘲笑川普失利。(取自臉書)

紐約時報報導，向來支持川普的紐約郵報(New York Post)近來似有與川普畫清界線之舉；自從期中選舉上周結束後，紐約郵報頭版就將共和黨明日之星、甫贏得連任的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)稱為「DeFuture」，隔天還用插圖將川普描繪成一個頭大身小的矮胖子，極盡奚落之能事。

紐約郵報立場的轉向，使媒體界開始討論：梅鐸(Rupert Murdoch)所控制、閱聽人數眾多的媒體是否已經決定要與川普決裂。

對此，川普在自行開發的社群媒體Truth Social上說：「紐約郵報不再偉大！讓Col回來！」；川普指的是紐約郵報前主編艾倫(Col Allan)。

對於紐約郵報開始諷刺川普，自由派的政治評論員顯得非常高興；知名左派名嘴哈特曼(Thom Hartmann)就說：「就跟在澳洲和英國一樣，如果沒有梅鐸的支持，保守派政治人物根本不可能生存，川普完蛋了。」

郵報官方對於在頭版奚落川普的漫畫一事拒絕回應，也不讓現任紐郵主編普爾(Keith Poole)接受訪問。三名要求匿名的現任紐郵員工透露，編輯台現在頻頻發下任務，寫反川報導；普爾經常參與編輯那些報導，確保調性正確。

紐郵過去頭版頭條都由多位編輯共同決定，不過現在只有最高管理層才能拍板定案，至於川普的事，雖然編輯部沒有收到來自高層的明確報導方向的指示，但「調性的變化」已經持續了數月。

事實上，紐約郵報立場的轉變並非一朝一夕之事；從川普2016年首度參選、執政四年再到聯邦眾院的兩次彈劾，紐郵一直支持川普不餘遺力；川普2020年競選連任時，甚至以「讓美國再次偉大，再次偉大」為標題，配上川普大幅照片，表現對川普連任的支持。

然而，自從川普提出「選舉被竊論」，拒絕承認敗選後，梅鐸和他旗下的媒體開始不再那麼支持川普；今年7月，紐郵發表一篇以「1月6日暴亂事件，川普的沉默該譴責」為題的社論，抨擊川普「證明了自己不配再擔任這個國家的總統」。

川普 梅鐸 社群媒體

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