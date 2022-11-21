科羅拉多同志夜店濫殺 5死25傷 22歲兇嫌遭顧客壓制被捕

科羅拉多州的同志夜店Q，19日深夜發生槍擊案，造成五人死亡、25人受傷的仇恨犯罪慘劇。圖為當地警方20日清晨進出夜店，偵辦案情。(美聯社)

科羅拉多州科羅拉多泉市(Colorado Springs)的同志夜店「Q夜店」(Club Q)19日深夜發生大規模槍擊案，造成五人死亡、25人受傷，22歲槍手奧卓奇(Anderson Lee Aldrich)被見義勇為的顧客壓制後，被警方逮捕歸案。拜登 總統20日重申「絕不容忍仇恨犯罪」，眾院議長裴洛西 歸咎支持「讓美國再度偉大」(MAGA)的共和黨人。警方仍在調查犯案動機，尚未定調此案為仇恨攻擊。

這起大規模槍擊案發生在19日深夜，警方當晚23時57分獲報到場，逮捕被顧客制伏的奧卓奇，他負傷送醫羈押。

奧卓奇當晚持AR-15式半自動步槍闖進同志與跨性別 夜店掃射，造成五人死亡、25人受傷，其中19人受到槍傷的慘劇；多名英勇顧客合力壓制嫌犯，警方獲報數分鐘後到場逮捕奧卓奇。

執法人員透露，現場除了拾獲奧卓奇犯案用的步槍，另尋獲一把手槍和多個彈匣。

科羅拉多泉市長蘇瑟斯(John Suthers)表示，槍擊案在英勇男子奪槍、打傷槍手並將他制伏在地後畫下句點；他說，Q夜店已營業21年，攻擊前未接獲威脅通報。

Q夜店透過臉書(Facebook)官方帳號發布聲明，形容這起事件為「仇恨攻擊」。

科州艾爾帕索郡(El Paso County)地方檢察官艾倫(Michael Allen)說，調查人員正在釐清兇手犯案動機，評估是否為仇恨犯罪，奧卓奇可能被控一級謀殺罪。

奧卓奇去年以土製炸彈等武器威脅母親而被捕，但檢察官並未追訴控罪。

同志夜店發生慘劇，當地居民哀痛不已。(美聯社)

拜登：絕不容忍仇恨

拜登20日針對此案發表聲明，強調「絕不容忍仇恨(犯罪)」，呼籲對槍枝暴力採取即刻行動。

拜登說：「應是安全、包容且歡慶的場合變成恐怖與暴力之處，太常發生，我們必須消除對跨性別群體的暴力與不平等。」

拜登將Q夜店槍擊案與「美國史上對同志與跨性別(LGBTQI+)群體最慘重的攻擊事件」，即2016年佛州奧蘭多同志夜店「脈動」(Pulse)造成49死53傷的慘案作比較，說道：「我們持續看到對跨性別女性，尤其有色人種，的暴力與謀殺攻擊，遺憾科羅拉多泉昨晚又發生針對LGBTQI+的悲劇。」

裴洛西怪罪共和黨人

裴洛西20日發布聲明表示，「在跨性別追悼日(Transgender Remembrance Day)當天，眾院民主黨團悼念因為恐同暴力而逝去的無數靈魂，這場危機持續傷害跨性別有色群體。」

明年1月即將卸下眾院議長職務的裴洛西表示，「在極右派極端分子攻擊跨性別人是的基本權益與自由之際，與之對抗的搏鬥益發急切」，「MAGA共和黨人藐視跨性別群體的安全與福祉，而民主黨人支持跨性別朋友並與他們同在」。