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全球氣候災損 加州野火「2年損失3285億」居首

編譯徐薏茹／綜合19日電
加州野火被列為十大氣候災害之首。(美聯社)
加州野火被列為十大氣候災害之首。(美聯社)

保險公司與風險模擬專家指出，氣候變遷導致乾旱與海平面上升，加劇野火、洪災發生的頻率及嚴重程度，使自然災害成本增加。

風險管理模擬公司RMS向路透(Reuters)提供過去十年經濟損失最慘重的前十大災害，全都發生在過去五年間。

以下名單依經濟損失排名(包括已投保、未投保)，損失最大的災害排名第一。

1.2017年-2018年加州野火

加州經歷多年乾旱後，無數野火摧毀超過1億棵樹木。

最嚴重野火：2017年10月塔布斯大火(Tubbs Fire)、2018年11月北加坎普山火(Camp Fire)

2017年經濟損失：1800億元

2017年災害死亡人數：40人

2018年經濟損失：1485億元

2018年災害死亡人數：103人

總經濟損失：3285億元

2.2017年8月- 9月颶風哈維(Harvey)、艾瑪(Irma)、瑪莉亞(Maria)

這三場颶風使佛州、德州、波多黎各、加勒比海地區部分被摧毀。

哈維經濟損失：1250億元

哈維死亡人數：88人

艾瑪經濟損失：650億元

艾瑪死亡人數：134人

瑪莉亞經濟損失：1070億元

瑪莉亞死亡人數：4600人

總經濟損失：2970億元

3.2019年－2020年澳洲叢林大火

這場大火延燒將近11個月，80%的澳洲居民受到影響，至少30億隻動物死亡或失去棲息地。

死亡人數：34人

總經濟損失：1100億元

4.2022年9月佛州伊恩颶風(Ian)

伊恩颶風侵襲佛州西南部與南卡羅來納州，在佛州西岸掀起四米高的風暴潮。

死亡人數：101人

總經濟損失：1000億元以上

5.2021年8月艾妲颶風(Ida)

艾妲侵襲路易斯安那州，挾帶大雨導致新澤西、紐約州淹水。

死亡人數：107人

總經濟損失：750億元

6.2021年7月德國、比利時洪災

去年7月12日至15日期間，強降雨使河水水位創下新高，德國、比利時災情慘重，奧地利、瑞士、荷蘭也受到影響。

死亡人數：230人

總經濟損失：400億歐元

7.2019年8月－10月日本颱風法茜(Faxai)、哈吉貝)Hagibis)

兩個颱風侵襲日本中部與東部，法茜颱風造成90萬家庭斷電，哈吉貝颱風發生期間超過700萬人收到撤離警告。

法茜經濟損失：91億元

哈吉貝經濟損失：170億元

哈吉貝死亡人數：85人

總經濟損失：261億元

加州野火被列為十大氣候災害之首。(美聯社)
加州野火被列為十大氣候災害之首。(美聯社)

颶風 佛州 加州

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