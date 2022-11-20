全球氣候災損 加州野火「2年損失3285億」居首
保險公司與風險模擬專家指出，氣候變遷導致乾旱與海平面上升，加劇野火、洪災發生的頻率及嚴重程度，使自然災害成本增加。
風險管理模擬公司RMS向路透(Reuters)提供過去十年經濟損失最慘重的前十大災害，全都發生在過去五年間。
以下名單依經濟損失排名(包括已投保、未投保)，損失最大的災害排名第一。
1.2017年-2018年加州野火
加州經歷多年乾旱後，無數野火摧毀超過1億棵樹木。
最嚴重野火：2017年10月塔布斯大火(Tubbs Fire)、2018年11月北加坎普山火(Camp Fire)
2017年經濟損失：1800億元
2017年災害死亡人數：40人
2018年經濟損失：1485億元
2018年災害死亡人數：103人
總經濟損失：3285億元
2.2017年8月- 9月颶風哈維(Harvey)、艾瑪(Irma)、瑪莉亞(Maria)
這三場颶風使佛州、德州、波多黎各、加勒比海地區部分被摧毀。
哈維經濟損失：1250億元
哈維死亡人數：88人
艾瑪經濟損失：650億元
艾瑪死亡人數：134人
瑪莉亞經濟損失：1070億元
瑪莉亞死亡人數：4600人
總經濟損失：2970億元
3.2019年－2020年澳洲叢林大火
這場大火延燒將近11個月，80%的澳洲居民受到影響，至少30億隻動物死亡或失去棲息地。
死亡人數：34人
總經濟損失：1100億元
4.2022年9月佛州伊恩颶風(Ian)
伊恩颶風侵襲佛州西南部與南卡羅來納州，在佛州西岸掀起四米高的風暴潮。
死亡人數：101人
總經濟損失：1000億元以上
5.2021年8月艾妲颶風(Ida)
艾妲侵襲路易斯安那州，挾帶大雨導致新澤西、紐約州淹水。
死亡人數：107人
總經濟損失：750億元
6.2021年7月德國、比利時洪災
去年7月12日至15日期間，強降雨使河水水位創下新高，德國、比利時災情慘重，奧地利、瑞士、荷蘭也受到影響。
死亡人數：230人
總經濟損失：400億歐元
7.2019年8月－10月日本颱風法茜(Faxai)、哈吉貝)Hagibis)
兩個颱風侵襲日本中部與東部，法茜颱風造成90萬家庭斷電，哈吉貝颱風發生期間超過700萬人收到撤離警告。
法茜經濟損失：91億元
哈吉貝經濟損失：170億元
哈吉貝死亡人數：85人
總經濟損失：261億元
上一則
「團團」走了…北京國台辦：痛心 台北陸委會：不捨
下一則
FB留言