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誰出資？誰獲賠？氣候賠償機制分歧大

編譯潘勛／綜合19日電

聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會(COP27)今年討論重點，在於要不要成立「損失與損害」(loss and damage)基金，2022年天災因氣候變遷加劇，從巴基斯坦發生致致1700多人淹死的大洪水，到中國、非洲、美西都發生旱災而作物乾死，使得有關損失與損害基金的辯論更形激烈。

什麼是「損失與損害」

路透19日報導，聯合國氣候峰會上，「損失與損害」指的是因極端天候助長的災損，例如海平面上升。截至目前挹注在氣候變遷的資金，主要放在削減二氧化碳排放，以節制全球暖化。但損失與損害資金將有所不同，特別用在彌補天災所致的災損，協助無力避免或調適天災的國家。只是哪些應列入損失與損害，目前尚無定論。

誰出資？誰能獲賠？

損失與損害資金該由誰出資、由誰收受，目前仍在爭議之中；對氣候變遷防禦力很弱國家及倡議人士主張，史上排放溫室氣體導致氣候變遷的國家該付錢；美國及歐盟以往拒絕此一論調，生怕累贅會節節上升。但COP27峰會上，歐盟改變立場，表態支持設立基金，但該有些條件，例如中國這個世界上第二大經濟體、排污大國雖被列為開發中國家，也應出錢。

任何成立基金的協議，都要各國敲定細節，例如錢由誰出，而哪些國家或天災夠資格獲得賠償。

丹麥、比利時、德國及蘇格蘭等政府已投入數額不多但有象徵意義的捐款，給損失與損害資金，歐盟也一樣；聯合國及世界開發銀行現有的資金，有些真的用在協助遭遇損失與損害的國家，話雖如此，撥發款項時並未正式以此名義。

因開發中國家施壓，COP27首次把損失與損害排上峰會議程；新興、開發中經濟體與會時團結呼籲，各國應同意設立損失與損害基金。

歐盟已表示，唯有損失與損害基金專注於支援最脆弱國家，它才會支持；即便COP27達成協議，創設基金，恐怕還要花上兩年才告就緒，能撥發款項。

富裕國家未能達成2020年每年撥1000億美元當氣候融資的目標，58個氣候弱勢國家及七大工業國集團(G7)在COP27另謀出路，創設稱為「全球之盾」(Global Shield)的計畫，旨在強化保險，以及周轉資金防範天災。

氣候變遷 歐盟 聯合國

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