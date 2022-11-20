美中融冰再攜手 中氣候特使：盼能與柯瑞談合作

中國氣候變化事務特使解振華(右)在出席聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會(COP27)時，與美國氣候特使柯瑞(中)曾多次會面。(美聯社)

美中關係近來有融冰跡象，繼拜登 總統與中國國家主席習近平在峇里島G20峰會會面後，中國氣候變化事務特使解振華19日指出，希望能在聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會(COP27)結束後，與美國氣候特使柯瑞 (John Kerry)就氣候變遷 問題展開直接合作。

美中兩國是全球最大的溫室氣體排放國，兩國合作被視為避免氣候變遷帶來不可逆災害最重要的國際合作；路透報導，解振華表示他在峰會上已見到柯瑞，不過兩國間就氣候變遷的問題還有許多沒有討論到的議題，因此美中兩國間的會談內容與是否達成任何協議有待日後公開。

解振華指出，與美國的對話「友好、正面、積極」，但針對COP27以及美中兩國的最終會談結果，他表示不能預先判斷。

避談賠償 「勿給開發中國家增負擔」

原定18日閉幕的COP27，由於締約各方針對「損失與損害」的議題分歧最嚴重，西方富國如何提供氣候賠償給為避免氣候變遷而在一定程度上犧牲經濟發展的落後窮國，一直難以達成實質成果，談判各國仍在激烈爭論是否要成立一個新的基金來給予賠償。

針對此議題，解振華表示已開發國家有責任幫助開發中國家支付應對氣候變遷的費用，因此新設立的基金應對「所有開發中國家開放」，而非像歐盟等國主張的只針對「最脆弱的國家」；解振華強調，最需要的國家當然可以申請基金，但應讓所有開發中國家都有資格申請；他說：「我們都該做出努力，但不要給開發中國家增加負擔。」

損失與損害基金是COP27舉行前，77國集團(Group of 77)和中國這一開發中國家集團的談判代表所提出，為那些最易受到氣候變遷影響的開發中國家提供經濟補償，並應依照1992年的排放量來確定哪些國家向基金提供資金；柯瑞曾表示，美國不會支持建立這樣一個基金，而是應該利用現有平台；他說：「我相信，我們將找到一種方法，能夠進行財務安排，來反映我們將如何處理氣候危機的現實」。