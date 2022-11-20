捐助國可免責？ 美「讓步」氣候賠償 盼迎COP27新突破

美國態180度大轉彎，被指是本次在埃及舉行的氣候峰會可能達成協議的關鍵。圖為民眾舉著「攝氏1.5度為和平」標語在峰會會場外示威。(美聯社)

在埃及夏姆錫克(Sharm el-Sheikh)舉行的第27屆聯合國 氣候變化大會(COP27)，將閉幕日期延遲一天後終於取得進展，美國180度轉彎，改變之前拒絕支付氣候「損失與損害」(loss and damage)賠償基金的態度，同意出資10億元。美國這個做法，顯然期望在推動對抗氣候變化的進程上取得突破。

聯合國14日發布首份COP27談判草案，列出為貧窮國家提供設立賠償基金的具體進程。然而，發達國家一直存在分歧，美國更拒絕支付，認為在傳統文化上沒有這樣的舉動。

然而到18日(周五)深夜，美國態度反轉，除同意支付10億元賠償外，更協助起草向發展中國家提供此類付款的提案，希望能因此達成一項新的全球氣候變化協議。但有英國官員透露，這個提案早在去年由美國、加拿大、新西蘭及澳洲 官員在格拉斯哥聯合國氣候談判時就共同撰寫出來，並非新創。

這個提案當然不符合包括中國在內的134個發展中國家所提出的要求。

聯合國14日公布的首份談判草案，也揭示發達國家與受氣候變化影響的貧窮國家就「氣候賠償」存在分歧。

談判草案稱，COP27將啟動一個為期兩年的進程，讓各國有充分時間討論，如何向發展中國家提供「氣候賠償」，並提出兩項可行建議，包括在2024年11月前，為受氣候變化影響的窮國提供財政支持，例如建立新融資 機制；或者未來兩年繼續就設立新基金展開談判。

130多個發展中國家正積極推動在COP27峰會結束前，就設立新融資機制取得明確時間表，但發達國家則希望繼續就氣候賠償展開談判。

美國過去30年來一直反對作出賠償，主要是推卸自19世紀以來作為最大溫室氣體排放國的責任，支付賠償就等於承認責任；另一個癥結是美國堅持認為世界最大碳污染國的中國，也必須掏錢出來。

美國是全球造成氣候變化的最大肇因者，因此有基金揚言會對美國採取法律行動，故此在傳出的協議文本裡，其中一個明確的條款就是免除捐助國的「責任和賠償」。至於協議文本是否在美國讓步下能夠達成尚待觀察。

本屆氣候峰會主要議程是各國首次同意納入「氣候賠償」，但不少專家及氣候人士認為，各國同意商討「氣候賠償」及認同其重要性，不等於成功，峰會必須明確時間表，讓富國承諾按時支付「氣候賠償」。