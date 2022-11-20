我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭發動遠距離砲擊行動 傳俄軍60人喪命

馬來西亞大選安華、慕尤丁都稱勝利 總理難產

捐助國可免責？ 美「讓步」氣候賠償 盼迎COP27新突破

編譯盧炯燊／綜合19日電
美國態180度大轉彎，被指是本次在埃及舉行的氣候峰會可能達成協議的關鍵。圖為民眾舉著「攝氏1.5度為和平」標語在峰會會場外示威。(美聯社)
美國態180度大轉彎，被指是本次在埃及舉行的氣候峰會可能達成協議的關鍵。圖為民眾舉著「攝氏1.5度為和平」標語在峰會會場外示威。(美聯社)

在埃及夏姆錫克(Sharm el-Sheikh)舉行的第27屆聯合國氣候變化大會(COP27)，將閉幕日期延遲一天後終於取得進展，美國180度轉彎，改變之前拒絕支付氣候「損失與損害」(loss and damage)賠償基金的態度，同意出資10億元。美國這個做法，顯然期望在推動對抗氣候變化的進程上取得突破。

聯合國14日發布首份COP27談判草案，列出為貧窮國家提供設立賠償基金的具體進程。然而，發達國家一直存在分歧，美國更拒絕支付，認為在傳統文化上沒有這樣的舉動。

然而到18日(周五)深夜，美國態度反轉，除同意支付10億元賠償外，更協助起草向發展中國家提供此類付款的提案，希望能因此達成一項新的全球氣候變化協議。但有英國官員透露，這個提案早在去年由美國、加拿大、新西蘭及澳洲官員在格拉斯哥聯合國氣候談判時就共同撰寫出來，並非新創。

這個提案當然不符合包括中國在內的134個發展中國家所提出的要求。

聯合國14日公布的首份談判草案，也揭示發達國家與受氣候變化影響的貧窮國家就「氣候賠償」存在分歧。

談判草案稱，COP27將啟動一個為期兩年的進程，讓各國有充分時間討論，如何向發展中國家提供「氣候賠償」，並提出兩項可行建議，包括在2024年11月前，為受氣候變化影響的窮國提供財政支持，例如建立新融資機制；或者未來兩年繼續就設立新基金展開談判。

130多個發展中國家正積極推動在COP27峰會結束前，就設立新融資機制取得明確時間表，但發達國家則希望繼續就氣候賠償展開談判。

美國過去30年來一直反對作出賠償，主要是推卸自19世紀以來作為最大溫室氣體排放國的責任，支付賠償就等於承認責任；另一個癥結是美國堅持認為世界最大碳污染國的中國，也必須掏錢出來。

美國是全球造成氣候變化的最大肇因者，因此有基金揚言會對美國採取法律行動，故此在傳出的協議文本裡，其中一個明確的條款就是免除捐助國的「責任和賠償」。至於協議文本是否在美國讓步下能夠達成尚待觀察。

本屆氣候峰會主要議程是各國首次同意納入「氣候賠償」，但不少專家及氣候人士認為，各國同意商討「氣候賠償」及認同其重要性，不等於成功，峰會必須明確時間表，讓富國承諾按時支付「氣候賠償」。

聯合國 融資 澳洲

上一則

大熊貓團團一生 見證兩岸關係盛轉衰

下一則

眾院共和黨「微弱多數」仍喊查拜登家族 黨內傳雜音

延伸閱讀

拜習會前 美「班福特號」驅逐艦曾通過台海…但未公布

拜習會前 美「班福特號」驅逐艦曾通過台海…但未公布
COP27達歷史性協議 拜登同意設氣候賠償基金

COP27達歷史性協議 拜登同意設氣候賠償基金
美軍：解放軍核潛艦部署巨浪3導彈 要打美東更容易

美軍：解放軍核潛艦部署巨浪3導彈 要打美東更容易
美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

熱門新聞

中國國家主席習近平今天當面指責加拿大總理杜魯多，說他不該洩漏兩人在20國集團（G20）高峰會場邊閉門會談中談話的內容，罕見公開展露惱怒表情。（推特照片）

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

2022-11-16 12:10
拜登總統與中國國家主席習近平14日會談，會談時間約3小時。（美聯社）

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

2022-11-14 15:28
期中選舉8日投票結束，但仍未落幕。民主黨已力保參院多數席位，但原本被認為失去多數黨的眾院，13日仍在計票，民主黨還有一線希望保住多數黨席位。圖為民主黨為多數的眾院正在開會。(美聯社)

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

2022-11-13 23:02
民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨拿下218席 成為多數黨

2022-11-16 18:45
亞太經合會領袖會議東道主泰國總理帕拉育(右二)夫婦17日晚在歡迎招待會與中國國家主席習近平(左二)夫婦合影。美聯社

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

2022-11-18 15:02
拜習兩人發表開場白後，一名美國女記者試圖詢問人權問題，遭到一名中國代表團成員猛拉及猛推。(美聯社)

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

2022-11-14 14:22

超人氣

更多 >
美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪
拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係
母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕
開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉

開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉
有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢