拜登同意設氣候賠償基金 將投入10億 中未承諾出資

拜登政府官員19日證實，美國已同意創設國際基金，用於幫助開發中國家對付因氣候變遷而導致的天災。圖為拜登總統11日在埃及舉行的氣候峰會致詞。(美聯社)

聯合國 氣候變化綱要公約第27屆締約方大會(COP27)在加開一天後，即將落幕，拜登 政府19日一反美國前幾任總統立場，同意創設國際基金，支付資金給開發中國家來適應氣候變遷 ，拜登總統已承諾投入10億元；但名列溫室氣體排放大國的中國，則未承諾捐款進入該基金。

COP27加開一天 與會國達協議

COP27高峰會磋商設立通稱「損失與損害」機制(loss and damage)的賠償基金，為此大會加開一天後，與會各國代表團達成標誌性協議。但由於瑞士代表團對協議文本仍有疑義，因此要求更多時間推敲，協議全文將延遲公布。

「每日郵報」報導，近200個國家的代表正焦急等待最後的協議，以便達成COP27邁進一大步，對抗氣候變遷的目標；與會國大致來自亞、非、拉丁美洲、加勒比地區及南太平洋，它們認為「損失與損害」基金是賠償，對付責任不在他們、但可能摧毀他們的氣候變遷危機。

中國堅稱開發中 不想出錢

拜登政府允諾補貼10億美元，協助開發中國家對付氣候變遷，但這筆款項是否撥入損失與損害資金尚未明朗；美國只是不再阻擋設立該基金。

但作為溫室氣體排放大國的中國，仍堅稱自己是開發中國家，不必出資給任何全球基金。

拜登政府官員19日向「紐約時報」證實拜登總統出資的決定；這筆錢將用來幫助開發中國家，對付洪水、乾旱等因氣候變遷而惡化的導致的天災。

COP27氣候峰會若能設立「損失與損害」機制賠償基金，將是這次峰會的一大實質進展。圖為示威者19日在會場外示威，要求各國加緊行動，不要空談。(美聯社)

中國氣候特使解振華表示，與美國特使柯瑞(John Kerry)恢復正式會談「極具建設性」，讓美、中這兩個全球最大污染國凍結數月的合作破冰。

開發中國家、歐洲盟邦施壓 美方大轉彎

美國過去一直是設立損失與損害基金的最大障礙，由於美國過去排放溫室氣體入大氣層最多，華府唯恐背上累贅；但協議研擬中的措詞指出，各國不必負有捐款的法律責任；美方磋商代表遭到來自開發中國家的巨大壓力，甚至一些歐洲盟邦也施壓，終於在19日晚間改弦易轍。

但依傳統，聯合國氣候峰會談判達成的任何協議，都要各國內部同意，例如獲得議會批准；若有一國反對，談判就陷入僵局。

損害機制就算設立 障礙仍很多

但全體與會國代表就算同意資助損失與損害機制，仍有巨大障礙存在；峰會上流傳的協議草稿指出，未來一年將設立委員會，斟酌基金該採什麼形式、哪些國家該捐助、資金用在什麼地方。

美國及歐盟正力促中國對任何創設的基金都要捐助，而且中國沒有取得資助金的資格。聯合國目前還把中國列為開發中國家，因此夠格取得賠償金，即便中國目前是世界上溫室氣體排放最大的國家和第二大經濟體；在全球氣候談判桌上，中國仍強烈抗拒被視為已開發國家。