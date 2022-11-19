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拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

編譯張佑生╱即時報導
習近平（左）14日與拜登的峰會備受矚目。（路透）
習近平（左）14日與拜登的峰會備受矚目。（路透）

日本的中國問題專家、筑波大學名譽教授、「中國問題全球研究所」所長遠藤譽女士，就14日在G20印尼峇里島峰會場邊舉行的拜登習近平會談，從權力關係角度討論兩人互動。

遠藤譽檢視14日當天習近平與拜登抵達峇里島時受到歡迎的排場說起。直播畫面中，習近平抵達時印尼政府多位要員接機，儀仗隊表演、專車到下榻飯店途中，沿路都有民眾熱烈揮舞國旗歡呼。

相形之下，拜登稍早抵達時，接機的印尼政府要員少很多、儀仗隊規模也縮水，表演時間也短，沿路更沒有民眾夾道歡迎。

雙方會晤場合是習近平下榻的穆麗雅酒店(Mulia Hotel)。習近平已經先在講台上等候，即將於20日歡度80大壽的拜登為了不顯老，刻意用小跑步奔向講台，習近平則站在原地不動。遠藤譽分析，這種印象對拜登不是很好。

雙方握手也有玄機。G20前一站是金邊的東協和東亞峰會，拜登除了將東道主柬埔寨總理洪森一度口誤說成哥倫比亞總理，更糟糕的是洪森在G20開幕前宣布確診新冠，結果原機回國，拜登還跟他有不少互動，當然也包括牽手。

對於防疫優先的習近平來說，這有點尷尬，總不能以防疫為理由不跟拜登握手吧！但還是小心為上，降低感染風險。這些細節，必須從影片才看得出來，外電照片無法彰顯全貌。

拜登 習近平 印尼

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