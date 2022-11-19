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特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

「密件門」擴大 司法部任命特別檢察官調查川普

記者顏伶如／綜合報導
在川普表態參選2024總統選舉後，司法部長加蘭德（中）18日任命史密斯出任特別檢察官，調查川普所涉的案件。（Getty Images）
在川普表態參選2024總統選舉後，司法部長加蘭德（中）18日任命史密斯出任特別檢察官，調查川普所涉的案件。（Getty Images）

司法部長加蘭德(Merrick Garland)18日任命前司法部公共廉正處處長史密斯(Jack Smith)為特別檢察官，專責監督有關前總統川普的兩件刑事犯罪調查，包括川普在2021年1月6日國會暴動發生前的角色，以及川普卸任後擅自將大批機密檔案帶到佛州私人俱樂部住所。

川普：不公平、不會配合

川普回批特任檢察官來調查川普，並不公平。（路透）
川普回批特任檢察官來調查川普，並不公平。（路透）

川普接受福斯數位新聞(Fox News Digital)訪問時說：「這不公平，非常政治化。」川普也說，宣布參選後就遭到「我們國家最糟糕的政治化調查」，對於特別檢察官的調查將不會配合。

加蘭德：獨立且究責到底

紐約時報分析，面對某些批評聲浪指稱調查川普是基於政治動機，加蘭德一直努力讓司法部保持超然。加蘭德18日在記者會上說，川普15日宣布參加2024年總統大選，加上拜登總統可能尋求連任，讓他決定要採取「非比尋常」的步驟。他說，任命特別檢察官凸顯了司法部對於特定敏感事件保持獨立且究責到底的決心。

司法部長加蘭德（中）表示，任命特別檢察官凸顯司法部對於特定敏感事件保持獨立且究責...
司法部長加蘭德（中）表示，任命特別檢察官凸顯司法部對於特定敏感事件保持獨立且究責到底的決心。（美聯社）

史密斯：依法行事速調查

史密斯18日發表聲明表示：「對於受到指派的調查任務，以及調查結果可能衍生的任何起訴行動，我都將保持獨立，並遵循司法部的優秀傳統。」聲明中表示，調查行動將迅速展開，釐清事實真相，依法行事。

根據聯邦法律，特別檢察官比一般檢察官掌握更多權限，不過最終還是要受到司法部長監督與控制。舉例來說，倘若史密斯最後認為有必要起訴川普，起訴書必須經加蘭德批准。

加蘭德18日簽署的特別檢察官人事令中，調查案由直指川普與機密檔案外流有關；調查案理由也寫道，授權特別檢察官指揮持續進行中的調查，釐清是否有任何人或任何機構在2020年大選過後「合法的政權交接期間」出現違法行為。

被同事暱稱為「傑克」(Jack)的史密斯，從2018年之後擔任海牙特別戰爭罪法庭檢察長，為科索伏(Kosovo)戰爭期間的戰爭罪(war crimes)究責；司法部官員透露，史密斯因為日前騎腳踏車時發生意外膝蓋受傷，當天並未現身記者會。

紐約時報報導，昔日同僚形容史密斯擔任紐約東區聯邦檢察官期間，為人處事展現自信，有個人魅力，面對難度較高的爭議案件並不退縮。

曾在紐約市布魯克林聯邦檢察官辦公室與史密斯共事多年的前任同事、霍金豪森律師事務所(Hogan Lovells)合夥人麥高文(James McGovern)說：「傑克是檢察官與公務員的最高典範：有智慧、心平氣和，處事公正。」

麥高文說：「我從來不知道他的政治理念是什麼，因為他是一個完完全全無政治傾向(apolitical)的人，他致力於做正確的事。」

川普接受福斯數位新聞訪問時說：「我經歷這些事情已經六年了，我已經不想再重來一次了。我希望共和黨人能有勇氣，出面對抗。」

川普 檢察官 司法部

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調查川普…特別檢察官史密斯 辦過州長、聯邦眾議員

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