我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

挖川普金主、酸川普「輸家」…共和黨要角聚賭城

記者顏伶如／綜合報導
共和黨內有意競逐總統大位的要角，開始與已宣布再度參選總統的前總統川普(右)爭奪金主。左為佛州州長德桑提斯。(美聯社)
共和黨內有意競逐總統大位的要角，開始與已宣布再度參選總統的前總統川普(右)爭奪金主。左為佛州州長德桑提斯。(美聯社)

共和黨2024年總統初選前哨戰揭開序幕，本周末於拉斯維加斯舉行的「共和黨猶太聯盟」(Republican Jewish Coalition)年度領袖會議期間，幾位有意問鼎白宮的黨內要角紛紛拉攏原本支持前總統川普的金主，對金主分析川普是個「輸家」，共和黨應該擁抱新的領導階層。

傳出可能角逐共和黨總統初選的幾位重量級人物中，只有川普缺席這場會議，只透過視頻發表演說。主辦單位指出，這場盛會堪稱共和黨2024年大選選舉季節的非正式起跑點。佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、前副總統潘斯(Mike Pence)都將親自到場發表演講。

「共和黨猶太聯盟」年度領袖會議18日展開，川普則是15日剛宣布將參加2024年總統大選。川普盟友原本盤算是，川普若搶先宣布參選，消息公布後將能讓黨內有意挑戰總統選舉的其他對手打退堂鼓，但由於川普背書候選人在上周期中選舉表現欠佳，包括亞利桑納州、賓州等決戰州都輸給民主黨，讓共和黨初選情勢出現變化。

消息人士指出，川普在共和黨內的政治地位大不如從前，期中選舉過後則更像溜滑梯。

可能角逐2024年大選的前任新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)，出席拉斯維加斯會議期間接受媒體訪問談到川普時說：「在我看來，他現在就是個輸家，是個敗選者。」

克利斯蒂表示，如果觀察全體選民的結構，川普根本沒有機會打敗任何一名民主黨候選人，因為現在的川普對郊區選民來說有如票房毒藥，選民對川普仇恨值極高，「他這是罪有應得」。

「共和黨猶太聯盟」執行主任布魯克斯(Matt Brooks)表示，川普執政四年期間，毫無疑問確實有所成就，包括加強美國與以色列雙邊關係，川普也是歷任美國總統中最支持以色列的，但光憑這些恐怕不足以贏得「共和黨猶太聯盟」主要金主的支持。

布魯克斯分析，對參加今年領袖會議的與會人士來說，重點在於未來應該如何發展。他說：「其中某些人士覺得，川普就是共和黨未來的解答，可是其他人則認為，比較有興趣想聽聽看其他人的說法。」

川普 共和黨 猶太

上一則

2016大選…引俄羅斯資金助川普 共和黨政治顧問定罪

下一則

APEC會前 賀錦麗先晤習近平「雙方須維持溝通管道」

延伸閱讀

是否解禁川普？馬斯克發推特投票讓網友決定

是否解禁川普？馬斯克發推特投票讓網友決定
美任命前海牙戰爭罪檢察長為特檢 監督川普刑事調查

美任命前海牙戰爭罪檢察長為特檢 監督川普刑事調查
曾協助俄羅斯資助川普選總統 共和黨政治顧問遭定罪

曾協助俄羅斯資助川普選總統 共和黨政治顧問遭定罪
裴洛西卸任眾院民主黨領袖 稱與3總統合作愉快「獨缺川普」

裴洛西卸任眾院民主黨領袖 稱與3總統合作愉快「獨缺川普」

熱門新聞

中國國家主席習近平今天當面指責加拿大總理杜魯多，說他不該洩漏兩人在20國集團（G20）高峰會場邊閉門會談中談話的內容，罕見公開展露惱怒表情。（推特照片）

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

2022-11-16 12:10
民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨拿下218席 成為多數黨

2022-11-16 18:45
拜登總統與中國國家主席習近平14日會談，會談時間約3小時。（美聯社）

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

2022-11-14 15:28
期中選舉8日投票結束，但仍未落幕。民主黨已力保參院多數席位，但原本被認為失去多數黨的眾院，13日仍在計票，民主黨還有一線希望保住多數黨席位。圖為民主黨為多數的眾院正在開會。(美聯社)

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

2022-11-13 23:02
期中選舉開票進入第四天，國會兩院由哪黨掌控尚未明朗化。（Getty Images）

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

2022-11-11 22:11
拜習兩人發表開場白後，一名美國女記者試圖詢問人權問題，遭到一名中國代表團成員猛拉及猛推。(美聯社)

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

2022-11-14 14:22

超人氣

更多 >
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？