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共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

2016大選…引俄羅斯資金助川普 共和黨政治顧問定罪

記者顏伶如／綜合報導
共和黨政治顧問班頓。(美聯社)
共和黨政治顧問班頓。(美聯社)

司法部新聞稿指出，共和黨政治顧問班頓(Jesse Benton)涉嫌協助俄羅斯籍人士提供資金，贊助前總統川普2016年選舉，觸犯聯邦選舉獻金法規，17日遭聯邦陪審團裁定六項罪名全部成立。

45歲的班頓擔任共和黨政治策略顧問前，曾任參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)助理，以及共和黨肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)助理。

根據法院紀錄，班頓與另一名政治顧問聯手協助一名俄羅斯籍人士為2016年川普競選團隊贊助資金，讓這名俄籍人士因此得以參加川普競選團隊舉辦的企業圓桌會議活動，並與川普見面、合影。

司法部新聞稿指出，由於參加選舉募款活動需要入場費，這名俄籍人士匯款10萬元給班頓的政治顧問公司，班頓透過偽造單據將款項列為「顧問服務費」，企圖隱瞞資金流入川普競選團隊的事實，觸犯聯邦選舉獻金法規。

聯邦檢察官調查發現，班頓以個人名義捐款2萬5000元給川普競選團隊，作為參加共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)2016年9月舉辦選舉活動的門票費用，其餘7萬5000元則落入口袋。

聯邦法律規定，外國資金不得流入聯邦及各州選舉。班頓遭到起訴的六項罪名包括對聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)提供假資料、向外國人非法籌募競選資金等。聯邦調查局(FBI)聖地牙哥辦公室參與了這起案件的調查。

班頓曾涉嫌另一起選舉獻金犯罪，2020年獲得當時總統川普赦罪。不過，相隔幾個月後，班頓便因為協助俄羅斯人士向川普提供選舉獻金而遭聯邦檢察官起訴。

班頓17日遭聯邦陪審團裁定罪名成立之後，聯邦法院訂於明年2月17日宣布刑期，最高面臨20年有期徒刑。

川普 共和黨 俄羅斯

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