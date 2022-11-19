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特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

調查川普…特別檢察官史密斯 辦過州長、聯邦眾議員

編譯潘勛／綜合18日電
獲司法部任命為特別檢察官，負責監督對前總統川普的兩項刑事調查的史密斯，曾是海牙特別戰爭罪法庭檢察長。(路透)
獲司法部任命為特別檢察官，負責監督對前總統川普的兩項刑事調查的史密斯，曾是海牙特別戰爭罪法庭檢察長。(路透)

18日獲司法部長加蘭德(Merrick Garland)任命為特別檢察官、職司調查前總統川普案件的史密斯(Jack Smith)，偵辦刑事案件達30年，經驗豐富，曾負責司法部廉政部門及海牙國際法庭等單位；他矢言依司法最優良傳統偵辦川普案件，務求快速全面。

有線電視新聞網(CNN)報導，司法部宣布由史密斯負責刑事偵辦川普在其海湖莊園宅邸藏匿國家機密文件、涉及2021年國會山莊暴亂案之後，史密斯表示，「在我監督下，偵辦不會停滯或延宕；我將獨立行使判斷，按事實所見及法律規定，快速且全面進行調查」。

史密斯1994年起擔任紐約郡地檢處助理檢察官，1999年改任紐約東區聯邦地院助理檢察官，專責侵犯民權、幫派謀殺警方等案件。

2008年起，史密斯任職國際法院，調查戰爭罪兩年；2010年他出任司法部廉政部門主管，調查公共部門貪腐案，2015年獲任設在田納西州的聯邦中區地檢署首席副檢察官。2018年，他出任國際法院特別庭首席檢察官，負責偵辦發生在科索沃的戰爭罪，直到現在。

史密斯擔任司法部廉政部門主管時，最著名的兩起起訴著名政治人物案件，首先是起訴共和黨籍的前維吉尼亞州長麥克唐納(Robert McDonnell)，但全案遭最高法院推翻。另一案件是史密斯團隊偵辦共和黨籍前聯邦眾議員倫齊(Rick Renzi，亞利桑納州)成功，倫齊被判刑三年，只是川普總統任期最後數小時特赦了他。

史密斯接掌司法部廉政部門時，該部門因起訴前聯邦參議員史蒂文斯(Ted Stevens)一案失利而備受打擊；他就任前幾個月，幾樁調查國會議員的大案結案，未曾起訴，接受「紐約時報」專訪時，史密斯否認廉政部門失去勇氣，另強調自己不是遇事退縮的人。

史密斯畢業自哈佛大學法學院，目前任職設在荷蘭海牙的國際法庭，職司偵辦戰爭罪；司法部指出，史密斯最近騎腳踏車出車禍受傷，要在海牙養傷一段時間，再返國出任特別檢察官。

司法部 檢察官 川普

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