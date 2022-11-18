共和黨奪回眾院 多項調查「鎖定拜登」

在共和黨確定取得眾院多數後，眾議員喬登（中）及共和黨人揚言將發動對拜登的調查。（歐新社）

僅以些微差距取得多數席次的眾院共和黨 團，摩拳擦掌準備帶給拜登政府許多頭疼問題，包括在2024年大選之前要針對拜登總統次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)外國生意、美墨邊境問題以及司法部展開調查。

可望成為新任眾院監督暨改革委員會(House Committee on Oversight and Reform)主席的共和黨籍肯塔基州聯邦眾議員柯默(James Comer)17日在記者會上說，拜登總統將成為調查重點。

柯默在記者會上說：「我們希望取得銀行紀錄，這是我們的目標」。他也表示，希望透過調查行動了解拜登是否直接參與杭特‧拜登的生意交易，以及拜登是否做出讓步。

白宮法律顧問辦公室發言人薩姆斯(Ian Sams)17日表示，共和黨打算啟動的調查都是「很久之前已被破解的陰謀論」。薩姆斯說，共和黨不願與拜登總統合作，共同為美國人民解決降低物價等重要問題，反而將對拜登總統展開政治追殺視為第一優先。

國家廣播公司(NBC)分析，共和黨取得的眾院多數雖然領先幅度比預期來得小，但卻迫不及待好好運用監督權力，並推出一連串與民主黨立場迥異的立法，讓拜登政府有如芒刺在背。

已獲共和黨提名角逐眾院議長的加州聯邦眾議員麥卡錫(Kevin McCarthy)先前已經表示，接下來將啟動對拜登政府的多項調查，以及至少一名拜登家族成員的調查。

國家廣播公司報導，共和黨領導下的第118屆眾院，各種調查將熱鬧登場，追究新冠疫情起源、司法部是否受到政治、美國從阿富汗倉促撤軍等事件，其中與杭特‧拜登生意有關的調查則最受矚目，因為可能牽動拜登的連任選舉。

柯默日前表示，調查杭特‧拜登與其他拜登家族成員將是共和黨的優先要務，因為要釐清拜登家族成員的生意往來是否破壞美國國家安全以及拜登能否以公正無私的立場領導國家。

共和黨陣營指出，杭特‧拜登利用父親政治地位圖利，例如2019年加入烏克蘭天然瓦氣公司董事會，杭特‧拜登共同創立的一家投資公司則協助一家中國企業2016年從美國企業手中買下剛果鈷礦。

紐約時報報導，白宮已經開始組織辯護團隊，同時透露支持某些與民主黨金主有關的非營利團體對共和黨調查祭出反制行動。