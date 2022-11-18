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權力桌上「女力」代表 裴洛西卸任眾院議長

記者胡玉立／綜合報導
通過兩項前總統川普的彈劾案，是裴洛西在議長任內的重要紀錄。（路透）
通過兩項前總統川普的彈劾案，是裴洛西在議長任內的重要紀錄。（路透）

美國史上第一位女性議長、政治上第三號人物、也是任職時間最久的民主黨議長裴洛西 (Nancy Pelosi) ，17日宣布結束她擔任眾院議長的歷史性任期，不再競選民主黨領導權。82歲的她情緒激動地結束演說後，全體議會同僚起立為這位美國史上最有影響力的自由派政治家鼓掌。

1987年，時年46歲的裴洛西經由特別選舉，於加州當選為國會議員，自此展開她精采無比且評價兩極化的政治歷程。35年來，她常是權力桌上唯一的女性，會晤過眾多世界領袖，成功掌控時而破裂的民主黨黨團。在兩黨人士的讚揚或蔑視下，她主控民主黨議程的時間橫跨小布希、歐巴馬、川普和拜登總統任期；也激勵了成千上萬金主提供支持和反對她的政治獻金。

天安門廣場舉橫幅

裴洛西登上國會第一把交椅前，身為年輕的舊金山自由主義者，她強烈反對中國日益增長的影響力。華盛頓郵報報導，與裴洛西關係密切的人士指出，1987年中國天安門廣場事件，促使她進入公共服務領域。

1991年，仍是政壇新人的裴洛西和另外兩名美國議員站在天安門廣場，手持寫有中英文標語「獻給為中國民主事業犧牲的烈士」的橫幅，轟動各界，引發國際關注。

訪台之舉激怒中國

今年8月，裴洛西無視拜登政府建議，逕行訪問台灣，再次成為國際頭條新聞。她的挺台之行激怒了中國，並引發中國圍台軍演及武力侵台的恐懼。

在裴洛西領導民主黨最後階段，她自認已成共和黨人士眼中頭號「惡棍」，共和黨在全國花費數百萬元打廣告，想「開除」她。敵意激增下，有人在10月28日闖入她舊金山的家，說想「打斷她的膝蓋骨」。裴洛西當時不在家，入侵者用錘子攻擊了她丈夫保羅‧裴洛西（Paul Pelosi），他至今仍在康復中。

撕毀川普國情咨文

手持議長木槌的裴洛西，始終是川普勁敵；人人都可從他倆的互動看出彼此敵意；川普國情咨文演講後，站在川普身後的裴洛西將國情咨文撕成兩半，兩人紛爭達到最高潮。國會也在裴洛西領導下，對川普兩度彈劾。

早在2006年，裴洛西因反對布希(George W. Bush)總統入侵伊拉克和介入中東事務，即曾在國會以眾院少數黨領袖身分，領導了一場藍色反戰浪潮。那年的期中選舉，民主黨成功奪回失去12年的國會參眾兩院控制權，她則在2007年成為美國國會成立218年來首位女性、加州人和義大利後裔的議長，以及歷來職位最高的女性聯邦政治人物。

17日下午，裴洛西在眾議院演講時，為自己從一介家庭主婦到眾議院議長的歷程驚嘆。裴洛西的父親曾任巴爾的摩市長和國會代表，其實她早早就接觸政治，政治也很快融入了她的血液裡。

17歲曾合影甘迺迪

裴洛西曾在Instagram分享過一張自己17歲時與時任參議員約翰·甘迺迪(John Fitzgerald Kennedy) 的合照；她寫道：「幫我拍下這張照片的朋友說，『留著這張照片！他有一天可能會成為總統。』」

如今，已連任18屆國會議員的裴洛西宣布將卸下眾院議長，不再競逐民主黨領導權。歷史將永遠記住她在美國民主政治和世界局勢演變中，留下的一頁重要紀錄。

裴洛西 美國史上首位女眾議長
裴洛西 美國史上首位女眾議長

來源：FOX 35 Orlando

裴洛西 民主黨 川普

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