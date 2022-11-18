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眾院民主黨3領袖換血 傑福瑞斯料將接任裴洛西職位

編譯柯立偉／綜合17日電
非裔眾議員傑佛瑞斯(左)接替裴洛西出任民主黨眾院黨團主席，傑佛瑞斯的祖先是黑奴。（美聯社）
非裔眾議員傑佛瑞斯(左)接替裴洛西出任民主黨眾院黨團主席，傑佛瑞斯的祖先是黑奴。（美聯社）

共和黨取得國會眾院多數後，民主黨在眾院的三大領導巨頭均將離任，如果沒有意外，祖先曾是黑奴的紐約州聯邦眾議員傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)將接替即將卸任的議長裴洛西，成為明年眾院少數黨領袖。

在共和黨16日取得眾院第218個席次後，篤定成為下屆眾院的多數黨，若無意外，加州共和黨籍眾議員麥卡錫(Kevin McCarthy)將會當選議長，取代現任議長裴洛西；裴洛西17日表明不會爭取少數黨領袖後，現任眾院民主黨領袖霍耶(Steny Hoyer)、民主黨黨鞭克萊本(Jim Clyburn)也表態卸職，選出新一代黨內領袖的選舉訂於30日舉行。

不出意外的話，裴洛西在眾院民主黨團的地位將由紐約州第八選區聯邦眾議員傑福瑞斯接替；雖然他於2012年才首度當選為眾議員，但深諳人情世故，能夠細膩地處理媒體關係；傑福瑞斯的祖先曾是黑奴，若將來民主黨再度奪回眾院多數，傑福瑞斯極可能成為開國以來首位非裔議長。

然而，他相對溫和的立場不是那麼受黨內極左派議員的歡迎，他說：「我是一名非裔民主黨人，關注種族、社會與經濟不平等的問題，這就是我的職業，我絕對不可能向極左勢力卑躬屈膝。」

克拉克接黨鞭

預料將接替克萊本黨鞭地位的是麻州第五選區聯邦眾議員凱瑟琳‧克拉克(Katherine Clark)，她是黨內除裴洛西以外最高層級的女性領導人；克拉克曾說：「我想女性在傾聽選民意見、傾聽來自不同選區議員的意見以及建立共識等領導風格方面都有點不一樣。」

艾格勒接黨團會議主席

加州第31選區聯邦眾議員艾格勒(Pete Aguilar)則有望接掌眾院民主黨黨團會議主席，43歲的他不僅是民主黨潛在三巨頭中最年輕的一位，更是民主黨內目前地位最高的西語裔議員；他矢言在接下來的兩年要打擊共和黨的減稅計畫以免加速通貨膨脹和幫助到中國企業，並讓受薪階級有更多得以喘息的空間。

領導眾院民主黨將近20年的裴洛西，早在2018年競選連任時就表示「只再擔任兩屆議長」，17日她在眾院發言更像一場離別演說，她說：「對我來說，這已經是民主黨核心小組改組的時候了，我很感激有這麼多人準備好並願意承擔這一重責大任。」

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