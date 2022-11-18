歐記健保到彈劾川普 裴洛西自詡擁議長槌的麻煩製造者

裴洛西在細數歷任總統成就時提及歐巴馬、小布希及拜登三位總統，獨漏川普。圖為她2020年在眾院撕毀川普的國情咨文。(美聯社)

裴洛西 2007年擔任聯邦眾院 議長時成為全美首位女性眾院議長，也是政治位階最高的女性，自詡為「擁有議長槌的麻煩製造者」的她，如今隨著民主黨喪失眾院多數地位即將卸任，留下「歐記健保」到彈劾(前總統)川普等政治遺產。

支持者與誹謗者對裴洛西追求的政策智慧評價兩極，但她任內的影響無庸置疑；眾院學者評斷裴洛西為美國史上最重要的議長，且是與前眾院議長克萊(Henry Clay)和雷伯恩(Sam Rayburn)齊名的立法大師。

裴洛西2007年當選眾院議長別具歷史意義，史密森尼學會(Smithsonian)當年1月4日借展她當天使用的木槌；國史館舉辦女性投票權百年特展時，裴洛西在開幕致詞時說，主張女性有權投票的人當時被視為麻煩製造者，「但有議長槌的麻煩製造者才是真的截然不同」。

金融海嘯 推銀行紓困案

2008年金融海嘯期間，裴洛西推動不受歡迎的銀行紓困法案，但經濟學者肯定此舉翻轉了經濟慘淡局勢。

在前總統歐巴馬 任內，裴洛西不睬白宮資深官員準備退讓的消極姿態，護航推動俗稱「歐記健保」的「可負擔健保」，終讓此案成為歐巴馬最重要的政績。

裴洛西議長任內歷經四位總統，圖為她2008年與前總統歐巴馬（左）。（路透）

川普任內 兩度成功彈劾

在前總統川普任內，裴洛西做出關鍵決策並兩度成功彈劾。

過去15年來，裴洛西向來是共和黨候選人及反對派金主的眾矢之的，妖魔化自由主義意識形態且諷為魔鬼和女巫；去年國會暴亂期間，她是主要受害者之一，最近還有人闖進她的官邸預謀攻擊她。

她四年前便答應民主黨眾議員，若情勢至此將下台，但仍有少數人懷疑她可能改變心意，就會像2016年川普勝選時，她選擇續任議長。

此次期中選舉，民主黨表現出奇強勁，拜登總統及參院多數黨領袖舒默等人呼籲她重新考慮是否離任；裴洛西17日化解眾人疑慮，在眾院說道：「是時候交棒新世代領導我敬重的民主黨團了。」

裴洛西曾這樣形容她的工作：「我每天彷彿穿上盔甲，戴上指節銅套，展現剛毅，出門阻止他們把小孩從家長臂彎搶走，或奪走嬰兒的食物。」

她並不覺得這些特別了不起，聳肩說：「就是這樣。」

部分評論家指裴洛西把政治當戰爭，導致首都政黨色彩之鮮明。

盛氣凌人 歐巴馬欣賞她

前總統布希(George W. Bush)曾私下向幕僚抱怨，裴洛西不願與他握手，就連同屬民主黨的歐巴馬也曾告訴白宮助理說，有時感覺裴洛西盛氣凌人，但這也是歐巴馬及其盟友欣賞她的特質。

歐巴馬2020年受訪時曾說：「我非常了解裴洛西的一件事是，她比世上任何人都堅毅，我們有時會低估這番磨練及其砥礪出的能力，而她具備這種能耐。」