「是時候交棒了」裴洛西將卸任眾院民主黨領袖

82歲的裴洛西17日宣布退出民主黨黨團領導人，是交棒給新世代的時候了。（Getty Images)

美國史上首位聯邦眾院 女議長裴洛西 (Nancy Pelosi)17日宣布，共和黨明年1月掌控眾院多數時，她將卸下議長職位並交棒給新生代領袖，但會續任眾議員。

夫婿上月遇襲 影響去留

裴洛西17日在眾院發表感性演說表示，夫婿保羅上月底遇襲，影響她對未來的決定。

裴洛西告訴議員說：「在下屆國會，我不會尋求連任民主黨 領袖，是時候交棒讓新世代領導我敬重的民主黨團了。我們必須勇敢邁向未來。」

裴洛西1987年在加州第一次當選眾議員，一直連任至今，已當了35年國會議員。（美聯社）

象徵華府一個時代的結束

美聯社報導，裴洛西不僅是美國歷史洪流中畫時代的領導人，也堪稱近代史上最有權力的議長，她擔任加州舊金山選區眾議員長達35年，此次期中選舉也成功連任。

裴洛西卸任民主黨領袖，象徵華府一個時代的結束；她1987年進入國會，2007年首度當上議長，2019年第二度出任議長時，兩度主導彈劾前總統川普。

2007年裴洛西第一次當選眾院議長，也是美國史上第一位女議長，她比出當選的手勢。（路透）

拜登讚最有影響力議長

拜登總統原本鼓勵裴洛西續任議長，肯定她團結黨團的能力，「歷史將記載她是美國史上最具影響力的眾院議長」。

黨領袖挺誰？她不表態

共和黨在此次期中選舉以微弱差距奪回眾院，民主黨則保住參院多數；裴洛西做出宣布後受訪表示，她不會表態支持任何人角逐眾院領袖職位，也不會加入任何委員會，坦言丈夫遇襲「讓她再次思忖去留」。

裴洛西在選舉落幕後便決定不續任議長，她說：「坦白說，我準備好離開已有一陣子了，因為我有許多想做的事，我喜歡跳舞、唱歌，還是要有生活，對吧？」

議長生涯 歷經4總統

裴洛西回顧她在眾院的生涯，從初次跟隨曾任議員和市長的父親造訪國會，到她擔任議長服務四位總統。

她說：「每一天，我都敬畏美國民主這個偉大的奇蹟。」

她話鋒一轉，拿民主黨此次期中選舉的表現與去年國會暴亂事件做比較，說道「經過黑夜證明，國旗依然在那飄揚」。

拜登文膽 協助撰寫講稿

拜登文膽、美國歷史學者米查姆(Jon Meacham)協助裴洛西撰寫講稿，但幕僚透露上述詞句是裴洛西即席發揮。

82歲的裴洛西、眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)和民主黨黨鞭克萊本(Jim Clyburn)向來被視為眾院的三頭馬車，但他們都已屆耄耋之年，黨內同僚敦促他們交棒給年輕世代。

霍耶在裴洛西宣布不續任議長後表示，「是時候讓賢給新世代領導人了」，表態他將卸下多數黨領袖職務，但會續任眾議員。克萊本是眾院位階最高的非裔人士。