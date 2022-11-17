保守派團體最新發聲 摩門教最大宗派挺同婚立法

摩門教最大宗派「耶穌基督後期聖徒教會」在官網宣布，將支持保護同性婚姻的聯邦立法提案。 此為保守教派對同性婚姻的最新支持。（美聯社）

摩門教(Mormons) 最大宗派「耶穌基督後期聖徒教會」(The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints)表示，將支持保護同性婚姻的聯邦立法提案。此舉是保守派團體對同性婚姻立法措施的最新支持。

總部位於猶他州 、有近1700萬信徒的耶穌基督後期聖徒教會15日聲明，該教會教義將繼續認為同性關係違反上帝誡命；但只要不侵犯宗教團體選擇信仰的權利，它就會支持同性伴侶權利。

教會官網聲明指出，「我們相信這種做法是前進之道。當我們共同努力維護宗教自由原則和實踐以及LGBTQ 個人權利時，更能癒合關係並促進更多理解。」

國會的「尊重婚姻法案」(Respect for Marriage Act)以聯邦法律保障同性婚姻。耶穌基督後期聖徒教會的最新聲明顯示，摩門教在堅信同性關係有罪的同時，對LGBTQ社區採取更歡迎的立場；但此立場仍讓許多包括在教會長大的LGBTQ人群感到痛苦。

猶他州立大學宗教研究教授梅森(Patrick Mason)表示，該教會立場既背離又延續了其過去立場——尊重法律、同時努力維護宗教自由，確保不會被迫行使同性婚姻或給予同性婚姻正式的教會認可。梅森說：「這是教會整體神學的一部分，本質上是在維護這片土地的法律，認識到他們對信徒行為的規定和強制執行，有別於他們身為多元社會一分子的意義。」

摩門教信仰反對同性婚姻和同性親密關係，但近年來對LGBTQ人群採取更接受的態度。2016年該教宣布同性吸引不是罪惡，但仍堅稱採取性行動是罪惡。今年稍早，猶他州四名國會議員都表示支持同性婚姻立法，他們都是摩門教會成員。

該教會的公開立場與14年前形成鮮明對比，當時他們是支持加州第8號提案的最大金主之一，該提案是針對舊金山等市批准同性婚姻後提出，將婚姻定義為一男一女的結合。

猶他州最大LGBTQ權益團體Equality Utah執行董事威廉 姆斯 (Troy Williams) 表示，看到該教會支持這項立法「令人激動」；從小就是教會成員的威廉姆斯說：「儘管我們可能存在分歧，但我們總能在支持鞏固所有家庭的法律上，找到共同點。」