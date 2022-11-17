我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

保守派團體最新發聲 摩門教最大宗派挺同婚立法

記者胡玉立／綜合報導
摩門教最大宗派「耶穌基督後期聖徒教會」在官網宣布，將支持保護同性婚姻的聯邦立法提案。 此為保守教派對同性婚姻的最新支持。（美聯社）
摩門教最大宗派「耶穌基督後期聖徒教會」在官網宣布，將支持保護同性婚姻的聯邦立法提案。 此為保守教派對同性婚姻的最新支持。（美聯社）

摩門教(Mormons) 最大宗派「耶穌基督後期聖徒教會」(The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints)表示，將支持保護同性婚姻的聯邦立法提案。此舉是保守派團體對同性婚姻立法措施的最新支持。

總部位於猶他州、有近1700萬信徒的耶穌基督後期聖徒教會15日聲明，該教會教義將繼續認為同性關係違反上帝誡命；但只要不侵犯宗教團體選擇信仰的權利，它就會支持同性伴侶權利。

教會官網聲明指出，「我們相信這種做法是前進之道。當我們共同努力維護宗教自由原則和實踐以及LGBTQ個人權利時，更能癒合關係並促進更多理解。」

國會的「尊重婚姻法案」(Respect for Marriage Act)以聯邦法律保障同性婚姻。耶穌基督後期聖徒教會的最新聲明顯示，摩門教在堅信同性關係有罪的同時，對LGBTQ社區採取更歡迎的立場；但此立場仍讓許多包括在教會長大的LGBTQ人群感到痛苦。

猶他州立大學宗教研究教授梅森(Patrick Mason)表示，該教會立場既背離又延續了其過去立場——尊重法律、同時努力維護宗教自由，確保不會被迫行使同性婚姻或給予同性婚姻正式的教會認可。梅森說：「這是教會整體神學的一部分，本質上是在維護這片土地的法律，認識到他們對信徒行為的規定和強制執行，有別於他們身為多元社會一分子的意義。」

摩門教信仰反對同性婚姻和同性親密關係，但近年來對LGBTQ人群採取更接受的態度。2016年該教宣布同性吸引不是罪惡，但仍堅稱採取性行動是罪惡。今年稍早，猶他州四名國會議員都表示支持同性婚姻立法，他們都是摩門教會成員。

該教會的公開立場與14年前形成鮮明對比，當時他們是支持加州第8號提案的最大金主之一，該提案是針對舊金山等市批准同性婚姻後提出，將婚姻定義為一男一女的結合。

猶他州最大LGBTQ權益團體Equality Utah執行董事威廉姆斯 (Troy Williams) 表示，看到該教會支持這項立法「令人激動」；從小就是教會成員的威廉姆斯說：「儘管我們可能存在分歧，但我們總能在支持鞏固所有家庭的法律上，找到共同點。」

LGBTQ 猶他州 威廉

上一則

「平權法案」若終結 牽動大學至就業

下一則

川普參選總統 刑事調查續進行 加蘭德：沒人可凌駕法律

延伸閱讀

世足賽／美國挺LGBTQ 秀7彩隊徽

世足賽／美國挺LGBTQ 秀7彩隊徽
11/13羅馬琳達華人教會 兒童及家庭健康活動

11/13羅馬琳達華人教會 兒童及家庭健康活動
殺害、肢解前女友 布碌崙24歲男恐囚終生

殺害、肢解前女友 布碌崙24歲男恐囚終生
賽普勒斯東正教領袖病逝 反對俄侵烏嗆普亭：信什麼教？

賽普勒斯東正教領袖病逝 反對俄侵烏嗆普亭：信什麼教？

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨拿下218席 成為多數黨

2022-11-16 18:45
民主黨亞利桑納州參議員凱利連任成功。（Getty Images）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨47席

2022-11-11 22:45
川普傳出對期中選舉結果不如預期暴怒。Getty Images

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

2022-11-09 12:22
中國國家主席習近平今天當面指責加拿大總理杜魯多，說他不該洩漏兩人在20國集團（G20）高峰會場邊閉門會談中談話的內容，罕見公開展露惱怒表情。（推特照片）

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

2022-11-16 12:10
拜登總統與中國國家主席習近平14日會談，會談時間約3小時。（美聯社）

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

2022-11-14 15:28
期中選舉8日投票結束，但仍未落幕。民主黨已力保參院多數席位，但原本被認為失去多數黨的眾院，13日仍在計票，民主黨還有一線希望保住多數黨席位。圖為民主黨為多數的眾院正在開會。(美聯社)

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

2022-11-13 23:02

超人氣

更多 >
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助
南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺
灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝