「美新與世界報導」大學排名榜單爭議多 公信力遭疑

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)的大學排名，一向是學術界最受關注的排名之一。頂級學校經常宣傳自己的排名位次，並利用該榜單來募款或吸引成績優異的學生。準備報考的學生則利用該榜單來比較和選擇學校。然而近年的一系列紛擾，尤其今年因哥倫比亞大學 提供的資料被質疑而導致的爭議，大大削弱了公信力。

「紐約時報」為此替許多家長及教育 決策者提出大哉問：大學的品質能像影評人給電影評分那樣，用一個數字來排高下嗎？

從1980年代以來，「美新與世界報導」一直對大學與研究所課程進行排名，並迅速發展成為許多大學生、研究生及家庭的權威指南。然而私下裡，行政管理人員長期持續批評「美新與世界報導」排名，只注重輸入(input)，例如高的考試分數而不是結果，而且該排行榜接受每個學校自行提供的數據，未採取任何審查程序。

即使如此，許多人對於撤出此排名仍持謹慎態度，因為他們知道頂級名次對潛在的學生及雇主來說，是很強大的誘因。

不過「美國新聞與世界報導」近年因一些大學的管理人員被發現針對排名系統存在作弊行為而面臨連串質疑，包括一名前天普大學(Temple University)商學院院長，為讓該系所排名躍升偽造該系所數據而被判有罪；今年稍早，南加州大學 羅西爾教育學院(University of Southern California's Rossier School of Education)表示，該學院院長曾指示行政人員省略一些信息，以獲得更佳排名；克萊蒙特-麥肯納學院(Claremont McKenna College)則在2012年承認曾在多年時間裡報告了虛假的SAT分數。

來源：WION

此外，哥倫比亞大學在今年9月表示，該校向美新排行榜提交了不準確數據，此番聲明也證實了該校一名數學教授先前的指控，指該校就班級規模、教學支出和全職教師人數等方面報告涉嫌提供不準確的數據。

哥倫比亞大學去年與哈佛大學、麻省理工學院等校，並列為全美最佳大學第二名，今年哥大的排名受到不實數據爭議的影響，排名掉到18位。

最新宣布退出「美新與世界報導」排名的耶魯大學法學院，向來是法律學者與著名律師的培訓基地，該系所許多畢業生在高知名度的聯邦與最高法院從事相關工作。