免還學貸法官判違憲 白宮考慮延長還款期限

被聯邦法官判決違憲的學生減免貸款計畫，白宮有意用延長還款來減輕貸款人的負擔。（Getty Images )

華盛頓郵報引述兩位白宮 不具名人士報導，在聯邦第八巡迴上訴法院14日禁止聯邦政府執行免除學生貸款 債務計畫後，白宮正在擬定因應的做法，考慮延長學生債務清償的期限。

依照原計畫，符合資格的申請人可在明年1月1日起免除貸款金額中的2萬元，受惠人數預計多達4000萬人，政府則會多支出約4000億元，但此政策遭共和黨議員指責侵犯國會的權力；儘管白宮表示將在法庭上為此政策辯護，但白宮官員已在討論若這項政策無法推行時，是否再度展延學貸還款期限。

報導指出，這個想法目前仍在「初步討論」階段，尚未做出具體決議，也不清楚拜登 本人是否參與討論；知情人士表示，拜登任內不會「無限期地」延後學貸的還款期限，但暫時延期還是能給貸款人一些喘息的空間。

不具名白宮官員說：「由於免除2萬元學貸政策在法律上愈來愈不穩，我們確實在討論延長還款期限的可能，這麼做是為了不要讓貸款人的生活雪上加霜，不可能無限期地延下去。」

雖然法院的禁令暫時使白宮免除學貸的政策無法推行，許多支持者仍向聯邦政府喊話採取行動幫助貸款人；前消費者金融保護局官員、學生借款人保護中心(Student Borrower Protection Center)副主任皮爾斯(Michael Pierce)說：「只要兩黨爭執繼續，免除學貸的法律爭議就會繼續；如果法院繼續否決政府的政策，拜登就應該探索其他能幫到借貸人的方式；延展還款期限只是最低限度，所有學貸債務人的命運就掌握在拜登手上。」

白宮對內部是否研究「展延還款期限」一事低調，但對於免除學貸的政策倒是信心滿滿；白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說：「我們對於學生債務減免計畫通過法院審查充滿信心，這項政策將能幫助貸款人從疫情中恢復過來；政府將正面迎擊共和黨人及特定利益集團這些毫無意義的訴訟。」