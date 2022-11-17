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「平權法案」若終結 牽動大學至就業

編譯潘勛／綜合16日電

「新聞周刊」(Newsweek)16日報導，大多數觀察家看來，最高法院判決：大學院校不得再以「平權法案」(affirmative action)為由，招收或拒絕某些族裔學生入學，幾乎已成定局；該案預計在2023年夏天宣判，其影響不僅超出菁英大學教育，勢必牽動就業及經濟公平、民營公司聘雇人員。

牽涉平權法案的兩起案件在10月31日進行言詞辯論，新聞周刊認為，占最高法院大多數的保守派大法官盤詰平權法案支持者堪稱激烈，偶帶敵意，讓人懷疑明年6月判決以後，不會有任何造福弱勢少數族裔的平權措施存活下來。

假如最高法院判定：任何按種族而嘉惠、偏利的措施不合憲，其衝擊遠不止菁英名校；最高法院可能徹底揚棄實行半個世紀的平權施政及法律，那些法律及施政旨在協助美國史上曾受歧視的族群取得公平機會，有較好的受教管道，而可以改善就業機會，取得經濟平等。

大學錄取學生以外，平權措施包括政府施政要把一定比率的合約，提供給少數族裔經營的公司；按種族及族裔頒給獎學金及財務援助；民營公司也要聘僱少數族裔；社福機構要照顧特定族群，甚至種族仇恨罪的法律都有被廢棄之虞。

哈佛大學法學教授鮑爾(Cedric Powell)指出，最高法院判決對聘僱法律、其他教育領域必有影響；人們已按前例用一定方式來組織人生，若判決平權法案不復存在，勢必牽動全局。

最高法院判決大學院校不得再以平權法案來招收學生，勢必推翻肯定平權的前例；前例首次確立於1978年「加州大學訴巴基案」(University of California v. Bakke)，直到2016年都還獲「費雪訴德州大學案」(Fisher v. University of Texas)肯定。

但自2016年以來，最高法院的組成大為改變，增加戈薩奇(Neil Gorsuch)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)、巴瑞特(Amy Barrett)三位前總統川普提名的保守派大法官；目前最高法院以保守派六席對自由派三席占絕大多數，今年更早它已展現決意推翻保障墮胎權的1973年羅訴韋德案(Roe v. Wade)，最高法院有可能如法炮製平權法案。

來源：The Hill

就業 教育 大法官

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