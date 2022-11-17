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爭議未解 耶魯、哈佛法學院相繼退出「美新」排名

特派員黃惠玲／綜合報導
耶魯大學法學院宣布退出「美國新聞與世界報導」年度法學院排名。(美聯社)
耶魯大學法學院宣布退出「美國新聞與世界報導」年度法學院排名。(美聯社)

耶魯大學法學院與哈佛大學法學院16日相繼宣布，退出參加「美國新聞與世界報導」年度法學院排名(U.S. News & World Report law-school ranking)，其中從1990年至今，一直雄踞該排行榜榜首的耶魯法學院說，該排行榜所使用的評估方法，存在深刻的缺陷，包括缺乏對低收入學生及公益工作的支持。

美新周刊的大學排行榜歷史已久，也是眾多學生申請入學的參考指標。但近年頻受質疑，兩所頂級法學院的決定無疑對這項高知名度的排行榜帶來新的衝擊。「華爾街日報」報導，目前不清楚其他排名靠前的學校，是否也會退出這項排行榜。

哈佛法學院退出「美國新聞與世界報導」的大學排名。圖為2022年畢業典禮場景。 (...
哈佛法學院退出「美國新聞與世界報導」的大學排名。圖為2022年畢業典禮場景。 (取自臉書)

批評排名有缺陷 貶低公益領域

耶魯法學院院長格肯(Heather Gerken)說，「美新世界報導的排名存在深刻缺陷，它的做法不僅不能推動法律專業的發展，更完全阻礙了進步」。她還說，具體而言，此排名貶低了對公眾利益工作低薪項目提供鼓勵的學校，但對那些要求LSAT高分且非因經濟需要提供獎學金的學校反而給予獎勵。」

「美國新聞與世界報導」對於耶魯的聲明，沒有立即做出回應。

冠軍32年 耶魯法學院毅然退出

從1990年至今，耶魯大學法學院每年都在該法學院排行榜中保持冠軍。

格肯說，她理解排名的吸引力，但「只有他們遵循合理方法，並將衡量指標限制在數據可以合理獲取的範圍內」，這項排名才是有用的。

獲獎學金投入公益 卻被列失業

她還提到，對於獲得學校獎學金而選擇投入公眾利益領域工作的畢業生，或者他們繼續博士學位或攻讀其他研究領域的畢業生，美國新聞與世界報導似乎就把這類群體歸為「失業人員」，此外，學校提供學生貸款豁免計畫也不獲得該排名的認可。

格肯說，大約五年前她與其他一些法學院院長曾寫信懇求「美新」，重新考慮如何對公共利益獎學金分類，然而這些努力卻沒有看到明顯變化。

「任何設立這種獎學金的法學院，都有可能在排名中受到懲罰。」她說，現在是反思這種價值觀的時候了。

注重考試分數 未考慮其他指標

她指出，該排行榜排名的20%分數，是基於該校系LSAT或GRE的考試成績中位數與大學部學生的平均成績，這種評估方式，傷害了希望錄取有前途但無力承擔考試成本學生的學校，在此同時，卻向一些錄取成績最好、但不是最需要經濟協助的學生提供了數百萬獎學金的學校，給予獎勵。

耶魯退出排名 哈佛同日跟進

哈佛大學法學院院長曼寧(John Manning)在16日發出一封電子郵件中也表示退出「美國新聞與世界報導」的排名，「因為我們的原則與承諾，與美新世界報導排名所反映的方法與動機，已經不可能達成一致。」

曼寧也提到，他知道耶魯法學院同日稍早已做出宣布。哈佛法學院在該項排名中高居第四名。

曼寧與耶魯法學院院長格肯有類似的擔憂，那就是「美國新聞與世界報導」的排名，「違背了法學院對提高學生社會經濟多樣性的承諾」，且其所用的方法「破壞了許多法學院支持畢業生從事公共利益職業(public interest careers)的努力」。

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