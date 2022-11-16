先下手為強？川普宣布參選總統 再戰2024

即使共和黨在期中選舉表現不如預期，川普仍如預告在15日晚間宣布投入2024年總統大選。（路透）

曾經兩度面臨國會彈劾的前總統川普 ，拒絕承認2020年連任失敗，因企圖推翻選舉結果而引發釀成死傷的國會暴動事件，15日晚間在佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)海湖莊園(Mar-a-Lago)私人俱樂部宣布，2024年第三度問鼎白宮。

搶先對手「重整旗鼓就從現在開始」

華盛頓郵報分析，川普執政期間曾煽動叛亂，對於再戰2024則迫不及待想要公布消息，希望達到先下手為強的目的，搶在其他競爭對手之前宣布參選，同時趕在恐遭刑事起訴之前。

即使共和黨在期中選舉表現不如預期，川普仍如預告在15日晚間宣布投入2024年總統大選。（路透）

川普15日晚間說：「重整旗鼓就從現在開始。」三個月前，聯邦調查局(FBI)調查人員持法院搜索令搜查川普海湖莊園住所，找到川普從白宮擅自帶走的機密文件，包括註記最最高機密的檔案。

律師遞交參選文件 政治活動可募款

梅蘭妮亞(右)陪同出席川普的宣布大會，以行動支持丈夫再戰2024。（路透）

川普律師15日晚間向聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)遞交文件，申請以「川普參選2024總統」(Donald J. Trump for President 2024)為名稱的競選委員會。文件中寫道，新成立的委員會將與原有的「川普拯救美國聯合募款委員會」(Trump Save America Joint Fundraising Committee)協調，讓川普得以在同一時間為多種政治活動募款。

川普不甩調查及期中選舉 失利

報導指出，川普宣布再次參選總統的此時，剛好碰到個人的政治低潮期。川普在這次期中選舉背書的共和黨 籍候選人，上周投票結果顯示絕大多數遭到選民唾棄，某些黨內人士跳出來批評川普拖累共和黨選情，躍躍欲試想要角逐2024總統大選的幾位共和黨要角則是毫不掩飾將與川普一較高下爭取共和黨提名。

卸任之後的川普一直希望重新成為鎂光燈焦點，對共和黨人士頻頻施壓要求配合、邀請黨內高層參加午餐會，仔細點名出席狀況。消息人士透露，顧問團今年花費頗長時間力勸川普，參選消息應該等到期中選舉過後才公布，理由是消息太早曝光恐怕對民主黨支持者帶來催票作用，而且選舉期間訊息會被其他選舉新聞沖淡。

川普發表演說前，支持者聚集。(美聯社)

川普最終同意等到11月15日才做出「重大宣布」，儘管某些幕僚建議不妨等到喬治亞州聯邦參議員下個月第二回合投票結束後才宣布，川普並未改變計畫。

華郵報導，川普急著宣布參選消息，與身陷多項犯罪調查有關。川普與核心幕僚現正面臨的調查包括：司法部調查川普陣營企圖在關鍵州推派冒牌選舉人，聲稱川普勝選、川普擅自將機密文件從白宮帶到海湖莊園；亞特蘭大檢察官調查川普對喬州乾員施壓企圖推翻選舉結果；紐約檢察長調查川普集團涉嫌稅務詐騙。