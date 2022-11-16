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川普再選總統？羅穆尼酸他像「老輸球的」過氣投手

記者胡玉立／綜合報導
梅蘭妮亞(右)陪同出席川普的宣布大會，以行動支持丈夫再戰2024。（路透）
梅蘭妮亞(右)陪同出席川普的宣布大會，以行動支持丈夫再戰2024。（路透）

前總統川普15日在佛州宣布將第三度競選總統大位，從未承認自己2020年敗選的他，試圖成為黨內提名的領頭羊，重獲最高政治權力；但共和黨期中選舉表現不如預期，共和黨重量級參議員並未立即表態支持；還有人將共和黨這次期中選舉乏善可陳，怪罪川普，稱他是未來大選的「包袱」。

其中，猶他州參議員羅穆尼(Mitt Romney)將川普比喻成「老是輸球的過氣投手」，敦促共和黨人若想贏球「就得換投手」。川普長期盟友、南卡羅來納州國會參議員葛理漢(Lindsey Graham)則說，等喬治亞州聯邦參議員決選後，再談是否支持。

佛州海湖莊園15日晚擠滿支持川普再選總統的支持者。(Getty Images)
佛州海湖莊園15日晚擠滿支持川普再選總統的支持者。(Getty Images)

美國廣播公司(ABC)新聞及華盛頓郵報今年稍早民調顯示，六成共和黨人支持川普擔任該黨領袖。期中選舉前夕，川普超級政治行動委員會(Super PAC)向關鍵參選者投入數百萬元，試圖透過支持他親手挑選的候選人，行使其政治權力；其中包括賓州參議員候選人奧茲(Mehmet Oz)和喬治亞州參議員候選人沃克(Herschel Walker)，但迄今包括奧茲在內，至少30名川普支持的候選人落選，共和黨各角落開始有人質疑川普能否繼續帶領共和黨贏得總統選舉。

羅穆尼自2016年大選以來一直嚴批川普，兩次彈劾總統他也都投票將川普定罪。他14日接受MSNBC訪問時，將川普比作投手丘上「不斷輸球的過氣投手」，將共和黨期中選舉的低迷表現歸咎於川普，警告共和黨人別支持川普參選2024年總統。

紐約市曼哈頓第五大道上的川普大廈前15日許多支持者聚集。(美聯社)
紐約市曼哈頓第五大道上的川普大廈前15日許多支持者聚集。(美聯社)

「我認為川普總統對我們某些候選人的選舉前景來說，是沉重的負擔；他挑了一些人，結果證明他們不是非常有效的候選人，」羅穆尼表示，「我知道有些球迷喜歡他，但現在是他離開投手丘的時候了，因為我們有一個真正強大的替補席。」「如果我們想贏，就得換個投手上陣。」

受到共和黨在期中選舉表現慘淡的影響，就連一些最堅定的川普盟友，對他的參選前景反應也不冷不熱。川普盟友葛理漢14日面對政治網站Politico詢問是否會支持川普參加2024年大選，他答道：「先看看他怎麼說，然後我會在喬治亞州選完之後告訴你答案。」

喬治亞州因為沒有參議員候選人得票率超過50%，共和黨候選人沃克和民主黨現任參議員沃諾克(Raphael Warnock)12月6日將進行第二輪決選(run-off)。

曾是川普親密盟友的阿拉巴馬州眾議員布鲁克斯(Mo Brooks)則已明確改變立場，周末他接受Al.com採訪時說：「共和黨人若讓川普成為2024年黨提名人，將是嚴重錯誤。川普已證明自己不誠實、不忠誠、無能、粗魯，還有許多疏遠獨立人士和共和黨人的事。即使是在地下室競選的候選人，也能打敗他。」

共和黨參議員羅穆尼。(Getty Images)
共和黨參議員羅穆尼。(Getty Images)

川普時期白宮新聞秘書、他的長期支持者凱莉·麥肯尼(Kayleigh McEnany)日前也曾表示，川普至少應該等到喬治亞州參院席位決選後再宣布參選總統；她說：「川普絕對需要按下暫停鍵。」

與此同時，部分共和黨人開始公開支持以極大優勢贏得連任的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)；懷俄明州共和黨參議員魯米斯(Cynthia Lummis)向Politico表示，「共和黨現任領袖是誰？我知道是誰：德桑提斯。」

共和黨參議員葛里漢。(美聯社)
共和黨參議員葛里漢。(美聯社)

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