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川普確定再戰2024 拜登批他在位時「辜負美國」

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

川普3個政治帳戶資金超過1億元 卻無法用於2024競選

編譯孫梁／綜合15日電
佛州海湖莊園15日晚擠滿支持川普再選總統的支持者。(Getty Images)
佛州海湖莊園15日晚擠滿支持川普再選總統的支持者。(Getty Images)

面對前總統川普宣布三度競選總統，共和黨主要金主卻支持黨內新秀出馬角逐白宮，包括佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)和維吉尼亞州長楊京(Glenn Youngkin)；不僅如此，川普的三個政治帳戶儘管目前擁有1億元資金，多數不能直接用於競選總統，他一旦宣布參選，能動用的資金不多。

川普的大部分近7000萬元政治資金存放在「拯救美國」政治行動委員會的帳戶，過去兩年用來支付他的政治活動，但這筆資金不能轉用於總統競選，至少不能直接轉移。他2022年新成立的超級政治行動委員會「讓美國再度偉大」擁有2350萬元資金，今年秋天為川普背書的許多候選人支付廣告費。該委員會10月轉出2000萬元給「拯救美國」，川普可以轉帳是因為他不是聯邦正式候選人，但成為候選人後將不能轉帳。他轉帳已受到質疑，競選監督組織已向聯邦選舉委員會投訴，指轉帳違反規定。

佛州海湖莊園15日外有許多支持川普再選總統的支持者。(Getty Images)
佛州海湖莊園15日外有許多支持川普再選總統的支持者。(Getty Images)

許多共和黨金主批評川普在期中選舉的表現不佳，認為德桑提斯和楊京不但是理想人選，而且更有可能勝選。兩人雖然沒有正式宣布參選，但都開始組建募款團隊，為探索競選的必要步驟。

2020年捐給川普12萬元的紐約商人薩賓(Andy Sabin)表示不會給川普一分錢，但今年已捐出5萬5000元給德桑提斯的政治行動委員會，支持他競選連任州長。薩賓表示，如果德桑提斯參選總統，將繼續支持他。

薩賓認為，共和黨的期中選舉表現差，川普應該要負責，「選民是因為川普而遠離共和黨，他支持的不必然都是合格候選人，而是只會說『我愛川普』」。

美式職業足球邁阿密海豚隊(Miami Dolphins)老闆、房地產大亨羅斯(Stephen Ross)表示喜歡德桑提斯，他如果競選總統將鼎力支持。羅斯今年捐出22萬元給德桑提斯的政治行動委員會之友，表示他雖然也喜歡川普，但不同意他的許多政策。

Citadel公司執行長葛里芬(Ken Griffin)給共和黨的期中選舉候選人捐助逾1億元，他表示德桑提斯做得很好，現在到了交班新一代的時候，不希望看到川普再度競選。

部分共和黨金主擔憂川普2024與拜登對決會敗選，共和黨募款大員萊文(Eric Levine)說，共和黨2024年有很多人選比川普更好，包括德桑提斯、楊京、前國務卿龐培歐、前駐聯合國大使妮姬·海理、前副總統潘斯和國會參議員史考特(Tim Scott)等。

川普 共和黨 德桑提斯

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