川普3戰白宮 伊凡卡不奉陪 競選團隊有別於4年前

佛州海湖莊園15日晚擠滿支持川普再選總統的支持者。(Getty Images)

知情人士15日指出，前總統川普 競選2024年總統的團隊業已成形，將由三名長期任職共和黨的黨工操盤，與2020年選舉大異其趣；另外，川普想找女兒伊凡卡 、女婿庫許納 加入競選陣營，但兩人似乎興趣不大，但庫許納15日晚上還是出現在川普的海湖莊園現場。

華盛頓郵報報導，知情人士透露，川普這次競選陣營估計不設傳統的競選總幹事，也不請多名策士出任要職；川普以解僱競選總幹事而出名。

佛州海湖莊園15日晚擠滿支持川普再選總統的支持者。(Getty Images)

相形2020年選舉，預估川普競選2024時，人馬及預算都要來得少；他在2020年便抱怨人請太多、花太多錢；川普謀士群表示，這次競選總部將設在佛羅里達州南部，而非華府。

三名謀士首為拉齊維塔(Chris LaCivita)，他久任共和黨策士，目前指揮與川普有關的超級政治行動委員會(PAC)；第二名是蘇西·威爾斯(Susie Wiles)，她是駐佛州的政治顧問，兩次協助川普在總統選舉時奪下佛州，過去18個月主導川普的政治活動；第三名高級顧問是傑克(Brian Jack)，曾任白宮高級政治顧問，2021年起擔任眾院少數黨領袖麥卡錫的策士。

紐約郵報引述消息人士指出，川普最鍾愛的大女兒伊凡卡似乎不想參與老爸2024選舉；上周末川普在海湖莊園出嫁小女兒蒂芬妮(Tiffany Trump)時，花不少時間勸說伊凡卡及她的夫婿庫許納於在15日一起登台，宣布第三度角逐白宮大位。圈內人表示，川普本以為上周就能說服伊凡卡回來替他競選，理由是上次競選時，伊凡卡是老爸以外最熱門的助講員，只是截至目前伊凡卡拒絕川普之請，態度很堅決；夫妻都覺得在華府受夠了，不想再回去，讓自己與孩子們備受辛苦選戰的煎熬。

消息人士指出，伊凡卡拒絕川普所請，「引發幕後額外的緊張」，因為伊凡卡及她的兩個兄弟小唐納及艾力克對76歲老爸三戰白宮都很重要。

庫許納及伊凡卡在川普前兩次競選、一次總統任期中都算不上最受歡迎夫婦，飽受裙帶關係譴責，與川普的重要盟友如克利斯蒂(Chris Christie)、巴農(Steve Bannon)、康威(Kellyanne Conway)也多齟齬；庫許納7月還挨罵，說岳父2020年競選「潰敗」是他帶軍所致。