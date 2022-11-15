拜習會落幕 觀察家：美中關係短多長空 台灣選舉是變數

拜登總統（右）與中國國家主席習近平14日在印尼峇里島舉行期待已久的雙邊會談。（美聯社）

美國總統拜登 與中國國家主席習近平11月14日在印尼峇里島舉行雙邊峰會。根據雙方的會後聲明，兩國元首在長達3.5小時的溝通中，就各自的優先要務和意圖進行「坦率」的對話。觀察人士說，拜習會 雖有助於美中關係走出谷底，也可能帶來長達數月的洩壓期，但兩大強權長期「零和」博弈的衝突本質未有任何改變。

美國塔夫茨大學政治學副教授、美國企業研究所非常駐資深研究員麥可．貝克利（Michael Beckley）接受「美國之音」採訪時表示，拜習峰會後，美中關係可望「從谷底翻身」，緊張關係也可能短期緩和，但兩國關係長期的衝突本質不可能改善。

貝克利說：「我認為，短期內，大家會頭腦冷靜一陣子。但長期而言，效果不大，因為造成美中兩國分歧的因素都是結構性的，包括地緣政治、國內政經相關的本質。所以，這峰會可以避免緊張關係不必要的升溫，但不會解決(兩國)根本的利益衝突......因為(兩國)關係中最重要的關鍵議題本質上都屬於零和博弈。」

貝克利舉例，台灣到底由台北還是北京 統治？南中國海到底屬於中國的經濟海域、還是國際水域？華為能否參與5G基礎建設？是否只准台灣、不准中國擁有半導體的優勢？針對這些爭議，兩國雖同聲呼籲保持冷靜，但其實都希望對方讓步，也各自堅持，絕不會在根本議題的立場上退卻。換言之，美國不可能對華解除大卡中國脖子的芯片禁令，中國也不可能放棄對台灣的文攻武嚇，在此前提下，他說，這類元首峰會雖然有助於維持雙方的溝通管道暢通，以避免緊張關係升級，但無助於徹底解決兩國根本性的衝突。

貝克利說：「我最擔心的爭端，當屬台海議題，因為台灣馬上就要選舉。不管從美國、還是台北，你可能聽到許多讓北京感到非常挑釁的論調，恐引發中國以拉高軍武壓力來回應。另外，我認為，美國對中國祭出經濟制裁後，大家對這事的關注度不夠，其中，(芯片)法案對中國經濟的衝擊非常大，但中共還未完全想出對策。有朝一日，中國必然有所反擊，屆時，恐引發新一輪的(美中)緊張關係。」