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新聞分析／中畫「水火不容」紅線 台灣問題美中角力

華盛頓記者張文馨
習近平對拜登表示國際及美中人民都不期待看到兩國對抗，拜登則對中方近來在台海的軍事作為表達關切。圖為今年８月人民解放軍對台灣實施圍台軍事演習。（路透)
習近平對拜登表示國際及美中人民都不期待看到兩國對抗，拜登則對中方近來在台海的軍事作為表達關切。圖為今年８月人民解放軍對台灣實施圍台軍事演習。（路透)

拜習首次面對面會談終於登場，不出意外，美中就台灣議題激烈交鋒，華府重申對台灣「一直沒有改變」的「一個中國政策」，北京則進一步畫下「台獨和台海和平穩定水火不容」的紅線。

實際上，這條動態、浮動的紅線，尤其反映了當前台海日益緊張的局勢。

從美中官方在拜習會後迅速發表聲明來看，顯示這次的會談基本按照事前工作會談層級敲定的劇本走，沒有太多意外或摩擦。

美中領導人皆表明自己的紅線，也清楚對方的紅線；整體來看，雙方雖然在最關鍵的台灣議題上各持己見，但兩國領導人順利會談，就是美中關係「鬥而不破」的正面表徵。

美國的立場比較好理解：「一中政策」沒有改變、反對任何一方片面改變現狀的行為，都是美國長期主張；對於北京針對台灣日益挑釁的作為，是拜登政府上任以來高度關切的面向。無論是白宮或拜登，會談結束後均未提及「台獨」。

中國將國際基本準則與中美三聯合公報奉為雙邊關係「最重要的防護與安全網」，鋪陳第一條紅線－台灣議題，並指「台獨和台海和平穩定水火不容」，明確將台獨定位為破壞台海穩定的催化劑。

「台獨與台海穩定水火不容」的論述，與其說是警告台灣，倒不如說是習近平對拜登畫下的紅線，以及對美國呼朋引伴提高台海議題關注度的反擊。

針對台獨，長期以來三方態度各異，北京反對、華府不支持，台灣始終在觀風向找出路。

中國的標準相當直白，只要「美國支持台灣」就反對，尤其是蔡英文總統主政下的台灣；華府派遣官員訪台、對台軍售、美國國會推進挺台法案或議長及議員訪台，種種作為都是美國「縱容支持台獨勢力」，都是台灣在「倚美謀獨」。

拜登政府多次重申「不支持台灣獨立」和「不對台灣主權採取立場」，但當美國將台灣議題端上盟友討論桌，談的都是「台海和平穩定重要性」，有的還會在聯合聲明加上「一中政策」字眼。

北京今天不僅說給美國與台灣聽，更是告訴其他國家：「你們怎麼聲明或舉動支持台海和平都可以，但我先告訴你，台獨就是我『翻桌』的理由。」

不想淪犧牲品 台得以小事大

拜習會暫時化解了美中持續很長一段時間的僵局，除了台灣，美中兩國在許多議題上，仍然有許多競爭或合作的空間，這正是拜登與習近平不得不會面的理由。

台灣議題會持續成為美中角力的重點，美中競爭愈激烈，這根弦就繃得越緊，台灣的自主空間愈來愈小。大國博弈，小國遭殃，烏克蘭就是前車之鑑。美國再怎麼支持台灣，還是必須面對中國。

台灣若要盡力避免自己成為美中競爭的「目標」或「籌碼」，或甚至淪為犧牲品，要知道如何以小事大，緊抱美國大腿絕非正道。

拜登 北京 華府

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