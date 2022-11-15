全球關注拜習開場握手8秒 拜登手臂「攏了攏」習近平

拜登總統（右）與中國國家主席習近平14日在印尼峇里島舉行期待已久的雙邊會談。（美聯社）

拜登 總統與中國國家主席習近平 14日在印尼峇里島舉行期待已久的雙邊會談。拜習兩人開場時，在峇里島穆利雅飯店宴會廳裡一排星條旗與五星旗前握手寒暄，握手時間長達八秒，並對媒體微笑致意。

面對大陣仗媒體，拜登還用手臂攏了攏習近平說：「我們倆過去都還是副手時曾共處過一段時間，很高興再次見到你。」

兩人在媒體拍照後步入會場，其他代表團成員則先在會場內等候。陪同拜登與會的代表團成員有國務卿布林肯、財長葉倫、美國駐北京大使伯恩斯、白宮 國安顧問蘇利文、國務院亞太事務助卿康達、白宮國安會印太事務協調總監坎伯；陪同習近平與會的中方人員則有中共中央辦公廳主任丁薛祥、外長王毅、中國國家發改委主任何立峰，以及副外長馬朝旭、謝鋒，主席秘書呂錄華、外交部助理華春瑩，外交部北美大洋洲司司長楊濤及副司長鄭立樵。除拜習外，場內所有與會者都戴口罩。

拜：強調避免美中衝突

雙方坐定位後，拜登先發表開場白，強調避免美中「衝突」的重要性，他同意習近平的觀點，即面對面會談「幾乎沒有替代品」。拜登說，他「承諾保持美中溝通渠道暢通」，以便兩國能在「氣候變遷和不安全」等全球緊迫議題合作，世界「期待」美中兩國合作。

習：領導人要把舵定向

習近平則表示，中美兩國從接觸、建交走到今天，歷經50多年風風雨雨，有得也有失，有經驗也有教訓。兩國應以史為鑑、面向未來。當前，中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。

習近平向拜登說，「我們作為中美兩個大國的領導人，要起到把舵定向的作用，應該為兩國關係找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升。政治家要思考和明確本國的發展方向，也要思考和明確同他國、同世界的相處之道。」