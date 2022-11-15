新聞觀察／拜習握手「築護欄」核心分歧難化解

拜登總統（左方未戴口罩者）與中國國家主席習近平（右方未戴口罩者）14日在印尼峇里島會面，雙方各有九人出席。（Getty Images）

拜習二人在就任美中元首後首度面對面溝通，有降溫和止損美中關係的作用。然而，雙方依舊在台海議題上交鋒，習近平當面向拜登 強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線」，要求拜登把「不支持台獨」落到實處；拜登除重申一個中國政策沒有改變，也表態「反對中方對台灣的脅迫作為」。這次拜習會 的「餘溫」能持續多久，還需要觀察。

在當今局勢下，拜習會能順利召開還是很不容易，有多重意義。首先，這是拜登自去年1月就任美國總統來，時隔近兩年才第一次與習近平實體會談，此前兩人已有五次通話，但面對面的元首外交仍無可取代。無論美中關係多緊繃，拜習仍願意見面，本身就有重要意義。

其次是拜習兩人都完成了各自內部政治目標，都在新的起點上。習近平在中共20大後順利展開總書記第三任期，拜登所屬民主黨在期中選舉中表現不俗。拜習此刻應該都有開創美中關係新局的企盼。此外，三個多月前台海才掀起大風暴，雙方卻並未喊停拜習會的籌備，表明美中都極力推動讓雙邊關係回到正軌，築起護欄、畫上紅線。

在拜習會基礎上，或可展望美中逐步恢復溝通管道，包括三項涉及兩軍之間的會晤和磋商機制，以及全球性議題的氣候變化商談等，這對維繫兩強關係至為重要。

不過，拜習會固然展現出維護雙邊關係的努力，但在核心的台海議題上，恐怕還是只能停留在「管控分歧」的狀態裡。

●涉台問題 中不信任美承諾

根據新華社發布的通稿，習近平大篇幅「系統闡述了台灣問題由來及中方原則立場」，並要求美方言行一致，「總統先生多次講過不支持台獨，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。希望美方將總統先生的承諾落到實處」，顯示北京 對美方在涉台問題上的「承諾」是不滿意、不信任的。

而八月初的裴洛西事件為美中關係留下太深陰影，更糟的是，類似事件恐怕還會再來，無論是裴洛西續任國會領袖，或由共和黨的麥卡錫坐上議長，都必然持續挺台，也可能再度訪台，但美中關係和台海還能再經受一次這般風暴？

對中共20大後權勢更集中的習近平而言，倘若裴洛西事件重演，北京的反制會否超過八月的圍台軍演？習在20大政治報告中，多次警告「外部勢力和台獨」，中共黨章中也增列「堅決反對和遏制台獨」表述，這些都是北京在涉台問題畫下的紅線。

其次是美國對北京高科技產業的制裁並未趨緩，甚至有加速和擴大戰局的意味。在北京看來，美國晶片法案持續推動，聯手日本、韓國和台灣的「晶片四方聯盟」，不僅是卡中國的脖子，更是對「中華民族偉大復興」重大打擊。

近年美國和台灣愈走愈近，蔡政府也加大在華府遊說力度，在美國國會一致抗中態勢下，台灣政策法案的立法進程將成為美中台關係的重大變數。民進黨與共產黨毫無互信，台海誤判風險急升。各項變數交互影響，究竟這次拜習會對穩定美中台關係和台海局勢的效益能持續多久？