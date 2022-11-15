拜習會談台灣問題 習近平：台獨同台海和平水火不容

拜習會之後中國官媒指習近平（圖）向拜登表示台獨與台海和平是「水火不容」，白宮新聞稿沒有這段表述，但重申美國支持一個中國政策的立場。（美聯社）

中國國家主席習近平 與拜登 總統14日在印尼峇里島會晤，據央視發布新聞稿稱，習近平向拜登表示，「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」，中國希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，但「台獨同台海和平穩定水火不容」。拜登回應說，美國不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」、「一中一台」。

據央視報導，習近平向拜登強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」習近平說，「解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政。維護祖國統一和領土完整，是中國人民和中華民族的共同心願。任何人想把台灣從中國分裂出去，都違背中國的民族大義，中國人民都絕不會答應！」

「希望拜登能落實承諾」

習近平指出，「我們希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，但台獨同台海和平穩定水火不容」。希望美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報。他稱，拜登多次講不支持「台獨」，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國工具。希望美方將拜登承諾落到實處。

習近平也向拜登談到中共20大 的情況和成果，並稱中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。他說，「寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。雙方應該正確看待對方內外政策和戰略意圖，確立對話而非對抗、雙贏而非零和的交往基調。」

「重視四不一無意表態」

習近平強調高度重視拜登有關「四不一無意」的表態，並稱「中國從來不尋求改變現有國際秩序，不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國」，雙方應該堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，共同確保中美關係沿著正確航向前行，不偏航、不失速，更不能相撞。

習近平說，「遵守國際關係基本準則和中美三個聯合公報，這是雙方管控矛盾分歧、防止對抗衝突的關鍵，也是中美關係最重要的防護和安全網。」

習近平還提到，差異和分歧不應成為中美關係發展的障礙，並指「打貿易戰、科技戰，人為築牆設壘，強推脫鉤斷鏈，完全違反市場經濟原則，破壞國際貿易規則，只會損人不利己」。

拜習會之後中國官媒指習近平向拜登（圖）表示台獨與台海和平是「水火不容」，白宮新聞稿沒有這段表述，但重申美國支持一個中國政策的立場。（美聯社）

拜登稱無意圍堵中國

據央視報導，拜登向習表示，「我願重申，一個穩定和發展的中國符合美國和世界利益。美尊重中國體制，不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持台灣獨立，也不支持『兩個中國』、『一中一台』，無意同中國衝突。美方也無意尋求同中國『脫鉤』，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。」