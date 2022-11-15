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拜習談俄烏戰禁核武 中方新聞稿卻沒提

編譯孫梁／綜合14日電
拜習會談到俄烏戰爭，雙方均同意禁用核武，但會後中國官媒新華社卻沒提到這一點。(路透)
拜習會談到俄烏戰爭，雙方均同意禁用核武，但會後中國官媒新華社卻沒提到這一點。(路透)

拜登總統14日在舉行G20峰會的印尼度假勝地峇里島說，他和中國國家主席習近平都反對在烏克蘭使用核武器；拜登是在與習近平首次面對面的長時間會談結束後舉行的新聞發布會上，做出上述表示。

拜登說：「我們討論了俄羅斯入侵烏克蘭問題，並重申雙方的共同信念，即使用或威脅使用核武器是完全不能接受的」。他的說法表達了對克里姆林宮為扭轉烏克蘭的戰場局勢而動用核武的擔憂。

白宮在拜習會後發布的新聞稿說，拜登和習近平重申了核戰爭打不得也打不贏的立場，強調兩位領袖反對在烏克蘭使用或威脅使用核武器。「核戰爭打不得也打不贏」的說法是聯合國安理會五個常任理事國聯合聲明的用語，俄羅斯入侵烏克蘭兩個月前，五個核大國今年1月簽署了關於核武器的聯合聲明。

但中國官方媒體新華社在拜習會後發表的新聞稿中，則沒有提到反對使用核武器。中國官方的新聞稿在談到烏克蘭問題時與美國不同，稱習近平告訴拜登說：「一是衝突戰爭沒有贏家；二是複雜問題沒有簡單解決辦法；三是大國對抗必須避免。中方始終站在和平的一邊，將繼續勸和促談，支持並期待俄烏雙方恢復和談，同時希望美國、北約、歐盟同俄羅斯開展全面對話。」

新聞周刊報導說，中國在公開報導拜習會的新聞稿中省卻反對使用核武器的表述，可能是出於對莫斯科戰略夥伴關係的考慮，會被俄羅斯認為是一種譴責。喬治城(Georgetown)大學歐亞、俄羅斯與東歐研究中心主任安吉拉·史坦特(Angela Stent)認為，中國公開發布有關俄羅斯的訊息通常都很謹慎。

史坦特說：「美國希望中國在核威脅問題上與俄羅斯保持距離，但這一願望顯然非常有挑戰性。俄羅斯和中國對西方都有強烈不滿情緒，尤其是對美國。面對西方批評中俄的國內制度，兩國都十分敏感。對中國是台灣問題，對俄羅斯目前是烏克蘭問題。」

俄羅斯 烏克蘭 拜登

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