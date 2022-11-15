「往正確邁進一小步」 拜習會4看點

拜登(右)與習近平14日在印尼峇里島會面，全國公共電台(NPR)報導分析，是美中兩國往正確方向邁出一步。(路透)

備受矚目的拜習會14日於印尼登場，美國總統拜登 與中國國家主席習近平 均對恢復溝通管道、修復雙邊關係展現開放態度。全國公共電台(NPR)報導分析，過去這段時間的中美關係，被外界形容為「第二次冷戰」(a second Cold War)。

20國集團(G20)高峰會議期間，拜習會當地時間14日晚間在印尼峇里島(Bali)豪華度假飯店登場。世界兩大超級強國領導人不戴口罩面對面舉行會議，歷時三個多小時的對談，討論內容包括俄烏戰爭、台海軍事緊張、北韓飛彈試射等。

全國公共電台分析，拜習會四大看點包括：

1.往正確方向邁一小步

拜登與習近平在開場致詞裡都提到，雖然雙方有不同意見，但還是希望找到共存之道。十多年前，拜登擔任副總統期間曾與當時的國家副主席習近平數度碰面，兩人這次見面時都提到彼此之間的交情。這是拜登上台之後與習近平首度面對面會談，政治分析師說，這場峰會登場的時間，是兩位領導人剛剛各自在國內鞏固政治實力之後。

英國智庫「皇家國際事務研究所」(Chatham House)亞太計畫中國議題高級研究員于潔(Yu Jie)指出，拜登在期中選舉獲得「適當的勝利」，接下來對於主導華府對北京 關係，將處於更有利的地位，習近平在國內穩固政治權力之後，也將有更多空間能擴展外交。

2.台灣議題仍嚴重分歧

雖然北京可能犯台的媒體報導甚囂塵上，但拜登在會後對媒體表示，並不覺得中國有任何立即侵略台灣的打算。

拜登(左)與習近平14日在印尼峇里島會面，全國公共電台(NPR)報導分析，是美中兩國往正確方向邁出一步。(路透)

3.烏克蘭和北韓也棘手

白宮新聞稿指出，拜登與習近平在會中同意不應該出現核子戰爭，兩人也強調反對在俄烏戰爭裡使用或揚言將使用核子武器。北韓方面，拜登則警告說，倘若北京無法控制平壤的武器野心，美國將增加區域部署。全國公共電台分析，美國一旦增加區域部署，北京可能解讀為自身安全遭受威脅。

4.美國國內政治也關鍵

拜登帶著民主黨在期中選舉保住參院多數的小幅勝利參加20國集團峰會，但拜登自己再過兩年卻要面臨連任選舉考驗。全國公共電台分析，不少中國人士現在不禁擔心，萬一共和黨贏得2024年總統大選，美國對中國的態度將變得更有敵意。