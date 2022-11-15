拜習會／外交、經貿、氣候領域 美中同意恢復對話

拜登和習近平舉行會談後，白宮指出，兩國已經同意恢復應對「跨國挑戰」的工作。(美聯社)

中國國家主席習近平 與美國總統拜登 14日在印尼峇里島舉行會晤，除了談及台海議題，雙方還就外交、經貿和氣候變遷等多個議題，達成初步共識。據新華社報導，拜習兩人同意雙方外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商；兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調。

拜登和習近平舉行會談後，白宮指出，兩國已經同意恢復應對「跨國挑戰」的工作。

白宮透過聲明表示：「拜登總統強調，美國和中國必須共同努力因應跨國挑戰，例如氣候變遷、包括減免債務在內的全球宏觀經濟穩定、衛生安全及全球糧食安全。」

聲明還提到：「兩位領導人同意，授權重要高階官員在這些議題和其他問題上保持溝通並深化建設性努力。」

中國外交部也發布聲明指出，「透過中美協調及合作，促進後疫情時代的全球復甦、因應氣候變遷並解決區域問題」，皆符合雙方的「共同利益」。

路透報導，美國財政部長葉倫 14日也與中國人民銀行行長易綱會面，試圖澄清中國放鬆新冠病毒防疫封控的計畫，以及如何處理房地產業的問題等議題。葉倫也會和易綱討論美國通貨膨脹和經濟成長的展望，但會將貨幣政策計畫留給聯邦儲備委員會（Fed）談論。

美國財政部官員表示，他們沒有對中國防疫限制或房地產業的問題提出建議的計畫，而是想瞭解中國官方的態度和處理手段，以更好地解讀政策變化的影響。

彭博社報導，葉倫在前往印尼峇里島時表示，隨著習近平鞏固權力，對市場經濟有興趣的副總理劉鶴和總理李克強等人退休，離開習近平的核心圈。她對新一代主管經濟的領導人不太瞭解，不確定未來如何。

葉倫說，她關注的是開通溝通管道。她強調，作為全球兩個最大的經濟體，雙方有責任確保宏觀經濟管控對全球有利，並瞭解對方的發展。